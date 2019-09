Lens moet buiten transferwindow nog vertrekken

Özgür Aktas heeft op de slotdag van de transferperiode een overgang van Vitesse naar FC Den Bosch zien afketsen. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de centrumverdediger. (de Gelderlander)

Juventus probeerde net als Barcelona om Neymar van Paris Saint-Germain over te nemen. Een laat bod van honderd miljoen euro plus Paulo Dybala werd echter door de Franse topclub van tafel geveegd. (Corriere dello Sport)

De vleugelaanvaller drukt met zijn salaris zwaar op de begroting, waardoor de Turkse topclub nog op een deal met een club uit Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten hoopt.

Sporting Portugal heeft een optie tot koop op Yannick Bolasie bedongen. Het betekent dat de Portugese topclub de aanvaller aan het einde van het seizoen voor een bedrag van 4,5 miljoen euro definitief over kan nemen van Everton. (A Bola)