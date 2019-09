Lionel Messi kan per 30 juni 2020 al vertrekken bij Barcelona

Het contract van Lionel Messi bij Barcelona loopt 'niet noodzakelijk' in de zomer van 2021 ten einde, zo schrijft El País donderdag. Volgens de kwaliteitskrant heeft de aanvaller ieder jaar op 30 juni de mogelijkheid om het contract eenzijdig op te zeggen. Messi mag zelf bepalen of hij zich goed voelt in het Camp Nou en nog een jaar wil doorvoetballen, zo klinkt het.

In november 2017 signeerde de Argentijn zijn laatste verbintenis. Destijds zou zijn afgesproken dat Messi vanaf zijn 32ste ieder jaar de mogelijkheid krijgt om Barcelona te verlaten. Mede omdat hij over die clausule beschikt, wil hij voorlopig niet met de clubleiding om de tafel om over een nieuw contract te praten. Voorzitter Josep Maria Bartomeu ziet Messi graag voor de negende keer zijn handtekening zetten, maar zelf wil de Argentijn al zijn opties openhouden.

Volgens El País is de clausule niet uniek. Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol hadden dezelfde mogelijkheid, toen ze als dertigers nog voor Barcelona speelden. De clubleiding vertrouwt volledig op de loyaliteit van Messi, aldus de krant. "Ondanks dat hij het recht ertoe heeft, vreest niemand bij Barcelona dat hij vanaf januari met een andere club gaat onderhandelen of dat hij in juni gaat vertrekken." Spelers met een aflopend contract mogen een halfjaar van tevoren in gesprek met buitenlandse clubs.

Messi is huiverig om zich voor een lange periode te committeren aan Barcelona, omdat hij 'altijd bang is geweest voor het verval dat zijn goede vriend Ronaldinho meemaakte'. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar beseft dat ook hij niet het eeuwige leven heeft. "Voorlopig wil hij zijn contract niet verlengen en wacht hij af hoe het seizoen gaat lopen. Dat besluit heeft niks te maken met het feit dat Neymar niet naar Barcelona komt." Dit seizoen speelde Messi vanwege een kuitblessure nog geen enkele wedstrijd voor Barça.