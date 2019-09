‘Nee, ik had niet gedacht dat ik door Ronald Koeman gebeld zou worden’

Bondscoach Ronald Koeman zag Steven Bergwijn zich afgelopen week geblesseerd afmelden bij Oranje. De keuzeheer riep Justin Kluivert op als de vervanger van de vleugelaanvaller van PSV. Het betekent dat Calvin Stengs zich ‘gewoon’ bij Jong Oranje heeft gemeld, al stelt de aanvaller van AZ dat hij geen oproep voor het ‘grote’ Oranje had verwacht.

“Ik had wel die wedstrijd gezien waarin Steven geblesseerd raakte, maar ik had niet gelijk de link gelegd dat Koeman me zou kunnen oproepen”, zo wijst Stengs in gesprek met FOX Sports op de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PSV (1-3). Bergwijn maakte ondanks de opgelopen hamstringblessure de negentig minuten vol. “Ik heb vervolgens wel wat berichtjes gehad. Maar nee, ik had niet gedacht dat ik door Koeman gebeld zou worden.”

Koeman liet zich eerder nog lovend uit over Stengs, die volgens de bondscoach door de staf van Oranje intensief gevolgd wordt. “Ik heb het gehoord, ja”, zegt de twintigjarige aanvaller van AZ met een glimlach. Stengs was dit seizoen tot dusver goed voor drie doelpunten en vier assists in tien officiële wedstrijden. “Dat is mooi, maar hij zei dat er ook nog dingen te verbeteren zijn. Dat is altijd zo. Als ik daaraan werk en zo blijf doorgaan, kan het dan een keer komen.”

Doordat AZ vanuit de tweede voorronde de groepsfase van de Europa League wist te halen, heeft Stengs dit seizoen al een behoorlijk aantal wedstrijden gespeeld. “Wedstrijden spelen maakt je juist sterker, het helpt enorm in je ontwikkeling. Zeker dat we de groepsfase van de Europa League hebben gehaald, dat is helemaal top. Die vele wedstrijden hebben daaraan bijgedragen. Ik vind het niet vervelend om veel wedstrijden te spelen.”