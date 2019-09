‘Man van 5,4 miljoen’ neemt zonder te hebben gespeeld afscheid van Chelsea

Chelsea neemt in januari afscheid van Michael Hector, zo maken the Blues via de officiële kanalen bekend. De 27-jarige centrumverdediger zal in de winterse transferwindow voor een nog onbekend bedrag de overstap naar Fulham maken. Hector zet bij the Cottagers zijn handtekening onder een contract tot medio 2022, met een optie voor nog een seizoen, en traint nu al mee.

Het betekent dat er na ruim vier jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Hector en Chelsea. The Blues telden in de zomer van 2015 5,4 miljoen euro neer om de verdediger los te weken bij Reading. Hector werd direct op huurbasis teruggestuurd naar the Royals en vertrok in de jaren daarna tijdelijk naar achtereenvolgens Eintracht Frankfurt, Hull City en Sheffield Wednesday. Gedurende zijn dienstverband bij Chelsea maakte Hector nooit deel uit van de wedstrijdselectie, waardoor ook zijn debuut uitbleef.

In januari zal Hector de overstap maken naar Fulham, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League en momenteel in de Championship de zesde plaats bezet. “Het is goed om deel uit te maken van de selectie hier, ik hoop dat we promotie kunnen afdwingen”, zegt Hector op de website van Fulham. De verdediger traint reeds mee bij the Cottagers. “Ik weet hoe moeilijk de Championship is en dat zal nu niet anders zijn. We zullen hard moeten werken, maar de selectie is goed genoeg.”

Fulham is voor Hector alweer de vijftiende club in zijn professionele loopbaan. De verdediger speelde in de jeugdopleiding van Millwall, alvorens Reading hem binnenhaalde. The Royals stalden hem bij Havant & Waterlooville, Bracknell, Horsham, Dundalk, Barnet, Shrewsbury Town, Aldershot Town, Cheltenham Town en Aberdeen, voordat hij een plaats in de hoofdmacht veroverde en een transfer naar Chelsea verdiende. The Blues leenden hem dus drie keer uit, maar nu mag de Jamaicaans international definitief vertrekken.