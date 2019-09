Cristiano Ronaldo stapte af op Hirving Lozano na eerste doelpunt in Serie A

Hirving Lozano weet hoe hij een goede eerste indruk moet achterlaten. De aanvaller van Napoli was trefzeker in zijn debuut in de Liga MX, de Eredivisie en de Serie A. Zijn treffer tegen Juventus was zaterdag echter niet genoeg voor een goed resultaat, want Napoli verloor met 4-3 in Turijn. Lozano kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op zijn vuurdoop.

"Ik doe niks anders dan anders", reageert Lozano in gesprek met het Mexicaanse TUDN op de vraag of hij een bepaald ritueel heeft voorafgaand aan debuutwedstrijden. "Ik heb heel veel zin en vervolgens pakt alles geweldig uit. Dat is mij bij iedere club overkomen." Lozano maakte aan het begin van de tweede helft zijn entree als vervanger van Lorenzo Insigne. Het was een verrassing, vertelt hij. "Ik wist niet of de trainer mij erin zou brengen. Ik had niet met hem gesproken. Het was heel mooi dat ik in de rust erin kwam."

Met een doelpunt halverwege de tweede helft bracht Lozano zijn ploeg terug van 3-1 naar 3-2. Het leverde hem de felicitaties op van Cristiano Ronaldo, die zelf kort daarvoor nog de 3-0 voor zijn rekening had genomen. "Toen ik scoorde, kwam hij naar me toe om me te feliciteren. 'Welkom in Italië', zei hij. Hij was heel aardig. Het was heel leuk om te horen van zo'n sensationeel goede speler, iemand van de absolute buitenklasse. Ik genoot echt van de wedstrijd, omdat we het heel goed deden tegen een ploeg vol topspelers, niet alleen Ronaldo."

Lozano heeft het idee dat hij aan het aarden is in Napels, vertelt hij. "Ik pas me aan aan de gewoonten van hier. Ik ben er pas kort, maar ik ben blij met het vertrouwen van de trainer. Mijn doel is om hard te werken, beter te gaan spelen veel te leren, zowel van de ervaren spelers als van de technische staf." Momenteel bereidt Lozano zich met de nationale ploeg van Mexico voor op de vriendschappelijke wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Argentinië, respectievelijk op vrijdag- en dinsdagnacht.