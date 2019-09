PSV koestert ‘hele belangrijke’ speler: ‘Hij geeft ons veel tips en sturing’

Timo Baumgartl heeft zeker geen spijt van zijn overstap naar PSV. De verdediger, die deze zomer VfB Stuttgart inruilde voor een dienstverband bij de Eindhovenaren, speelt meteen een belangrijke rol in de defensie van zijn nieuwe club. De Duitser geeft op de site van PSV aan dat zijn eerste weken bij de Eredivisionist hem goed zijn bevallen.

Baumgartl vertelt dat het niet moeilijk was om zich aan te passen in Eindhoven, aangezien de cultuur vergelijkbaar is met die van Duitsland. "De taal lijkt ook op het Duits, dus het is makkelijker om te leren. Ik heb alleen nog wel een beetje moeite met de uitspraak." Ook ziet de 23-jarige stopper overeenkomsten tussen de clubs en de steden.

"Eindhoven is een kleinere stad dan Stuttgart maar de club is groter. Bij PSV moet je alles winnen en dat willen we ook. Er is hier altijd wat te doen en je hebt hier alles wat je nodig hebt. Eindhovenaren zijn echte levensgenieters. Wanneer ik met de auto kom moet ik nog wel goed opletten voor alle fietsers, dat ben ik niet zo gewend. Misschien moet ik zelf ook maar een fiets kopen", lacht hij.

Baumgartl stelt dat PSV al goed voetbal speelt, maar dat er nog wel punten zijn waar men aan moet werken. "Het is een ontwikkelingsproces en dat is logisch voor een jong team als dit. We hebben met 'Mitro' (Kostas Mitroglou, red.) voorin een hele ervaren speler erbij. Buiten het veld is Ibrahim Afellay ook heel belangrijk voor ons, hij geeft ons veel tips en sturing als aanvoerder."

Vrijdagavond neemt het Nederlands elftal het op tegen Duitsland in het kader van de EK-kwalificatie. Baumgartl zal niet gaan juichen voor Oranje, zo geeft hij aan. "Ik vind het leuk om te zien hoe mijn teamgenoten Denzel (Dumfries, red.), Donyell (Malen) en Jeroen (Zoet) het zullen doen, maar ik blijf een Duitser. Ik heb ze wel tips gegeven en verteld voor welke spelers ze moeten uitkijken."