Politie vindt ‘belastend’ materiaal in kinderpornozaak; Metzelder stapt op

Christoph Metzelder is geen voorzitter meer van TuS Haltern, een club op het vijfde niveau van Duitsland. De oud-verdediger wordt verdacht van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno en is door de ophef opgestapt. Inmiddels heeft een woordvoerder van het Hamburgse OM bevestigd dat er bij huiszoekingen belastend materiaal is gevonden.

De 47-voudig international van Duitsland begon zijn loopbaan bij TuS Haltern. Sinds 2014 was Metzelder voorzitter van de club, maar heeft nu deze functie neergelegd. Metzelder is voorlopig ook niet meer als analist te zien bij televisiezender ARD. "Dit besluit nemen we in afwachting van verduidelijking van de beschuldigingen", zo gaf de zender eerder aan.

Dinsdagmiddag vonden er huiszoekingen plaats in het huis van Metzelder, die ook zijn mobiele telefoon heeft moet afgeven in verband met het onderzoek. De zaak rondom Metzelder kwam drie weken geleden aan het licht toen een vrouw uit Hamburg, door BILD aangemerkt als zijn huidige vriendin, zich bij de politie meldde.

Ze kwam naar verluidt bij de politie aanzetten met tenminste vijftien afbeeldingen van kinderporno. De afbeeldingen zouden volgens diverse Duitse media afkomstig zijn van de oud-verdediger van onder meer Borussia Dortmund, Schalke 04 en Real Madrid. De desbetreffende vrouw had de pornografisch getinte foto's via WhatsApp verkregen.