Matic: ‘Hij is verantwoordelijk als Man United niet meedoet om de titel’

Manchester United beleeft een tegenvallende seizoensstart en als the Red Devils er dit seizoen niet in slagen om mee te strijden om de landstitel, dan weet Nemanja Matic wel wie als schuldige moet worden aangewezen. Volgens de middenvelder moet manager Ole Gunnar Solskjaer in dat geval aan het einde van deze jaargang goed in de spiegel kijken.

“De manager moet een elftal samenstellen dat kan meedoen om de landstitel”, stelt Matic in gesprek met Sky Sports. “Als de resultaten dan achterblijven, dan draagt hij (Solskjaer, red.) daarvoor de verantwoordelijkheid.” De ex-speler van Vitesse kwam tot dusver alleen tot een invalbeurt van 22 minuten tegen Southampton (1-1). In de overige competitieduels gaf Solskjaer centraal op het middenveld de voorkeur aan Paul Pogba en Scott McTominay.

Matic benadrukt overigens dat zijn werkrelatie met Solskjaer niet problematisch is. “Ik zit al voor een langere tijd in de voetballerij en ik heb in de laatste tien jaar voor al mijn clubs bijna alle wedstrijden gespeeld. Ik moet nu gewoon accepteren dat ik op de bank zit en dat doe ik dan ook. Ik heb de manager verteld dat ik het niet met zijn beslissing eens ben om mij te passeren, maar het is zijn taak om een goed elftal samen te stellen. Het is aan mij om zo hard mogelijk te werken, zodat ik aan kan tonen dat de manager fout zit en ik weer in de basisopstelling kom te staan. Dat is ook waar ik thuishoor.”

Matic, sinds 2017 verbonden aan Manchester United, is momenteel met Servië in voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen regerend Europees kampioen Portugal van zaterdag. Daarna wordt de aandacht weer verlegd naar the Mancunians, met Leicester City als eerstvolgende tegenstander in de Premier League op 14 september. Vijf dagen later wordt het Europa League-seizoen geopend tegen FK Astana. De Engelse grootmacht komt in de poulefase verder uit tegen AZ en FK Partizan.