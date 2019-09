Capello gefileerd: ‘Hij heeft mijn carrière catastrofale schade toegebracht’

Michael Owen veegt in zijn biografie getiteld Reboot – My Life, My Time de vloer aan met Fabio Capello, voormalig bondscoach van Engeland. De oud-aanvaller van onder meer Liverpool en Manchester United snapt er elf jaar later nog steeds niets van waarom de Italiaanse trainer in 2008 werd aangesteld door de Engelse voetbalbond.

“Fabio Capello heeft mijn interlandloopbaan verpest, maar dat is niet de reden dat ik hem een waardeloze bondscoach vond”, citeert de Daily Mirror uit de biografie van Owen. “Tijdens zijn allereerste training merkte ik gelijk dat hij erg strikt was op het gebied van voedsel. Wat mij verder opviel was dat Capello geen woord Engels sprak. Iedereen staarde maar een beetje naar elkaar. Ik dacht gelijk: Hoe gaat deze man ons ooit iets vertellen? Ik snap nog steeds niet waarom de FA iemand aanstelde die de Engelse taal niet eens beheerste.”

Het ging van kwaad tot erger voor Owen, want de gewezen aanvaller kwam gelijk op de bank terecht. “Toen gingen gelijk alle alarmbellen af, want ik was tot dan toe altijd een vaste waarde geweest voor Engeland. Op de bank dacht ik al snel: Oh nee, dit gaat niet goed.” Owen gaf na afloop van een interland aan dat hij niet wist waarom Capello hem passeerde, omdat de Italiaan geen Engels sprak. De uitspraak deed nogal wat stof opwaaien in de Engelse pers en Capello nodigde de oud-spits nadien nooit meer uit voor the Three Lions. “Het voelde alsof hij een statement wilde maken”, blikt Owen terug op de beslissing van Capello om hem te passeren. De oud-aanvaller kwam uiteindelijk tot 40 doelpunten in 89 interlands.

“Het zal dan ook niet als een verrassing komen dat ik met veel wrok terugkijk op die periode”, vervolgt Owen. “Maar het gaat niet alleen om mijn interlandloopbaan die door Capello voortijdig werd beëindigd. Hij bleek ook nog eens de meest ineffectieve manager in de geschiedenis van het Engelse elftal te zijn. Capello was echt een waardeloze bondscoach. Ik mijn optiek heeft Capello mijn carrière en het Engelse voetbal als geheel catastrofale schade toegebracht en daarvoor werd hij ook nog eens rijkelijk beloond.” Capello loodste Engeland naar de achtste finale van het WK in 2010. Bijna twee jaar later, in aanloop naar het EK van 2012, stapte hij uit eigen beweging op nadat toenmalig aanvoerder John Terry de aanvoerdersband werd ontnomen.