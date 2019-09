Voetbalwereld rouwt om dood van zoon tweevoudig wereldkampioen Cafú

Oud-speler Cafú is getroffen door een familiedrama, want de zoon van de voormalige verdediger is op slechts dertigjarige leeftijd overleden. Danilo Feliciano de Moraes kreeg volgens Globo Esporte een hartaanval toen hij aan het voetballen was met vrienden in Brazilië. De zoon van Cafú werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

De voetbalwereld is in schok om het persoonlijke drama dat Cafú is overkomen. Real Madrid komt via Twitter met een steunbetuiging, hoewel de rechtsback van weleer nooit voor de Koninklijke uitkwam. “Real Madrid is diep bedroefd door het overlijden van Danilo, de zoon van de Braziliaanse legende Cafú. De club brengt langs deze weg zijn condoleances over en leeft mee met de familie in deze zeer moeilijke tijd.”

El Real Madrid C. F. expresses its deep regret at the passing of Danilo, the son of Brazilian football legend @officialcafu. The club wishes to convey its condolences to Cafú and his family and shares in his grief in these difficult moments. — Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) September 5, 2019

“Onze Cafú heeft zijn zoon Danilo verloren”, schrijf AC Milan in een officieel statement. De Braziliaanse oud-verdediger speelde vijf seizoenen in het San Siro. “Met een gebroken hart brengen wij onze condoleances over.” AS Roma, dat zes seizoenen diende als werkgever van Cafú, heeft ook al gereageerd op het tragische nieuws vanuit Brazilië. “Onze oprechte condoleances gaan uit naar Cafú. Onze gedachten en gebeden zijn met hem en zijn familie.”

Cafú veroverde als international van Brazilië tweemaal de wereldtitel, in 1994 en 2002. In de eindstrijd van het WK van 1998 werd verloren van Frankrijk (3-0). In totaal kwam de Zuid-Amerikaan tot 142 interlands. De oud-verdediger veroverde met AS Roma de landstitel in 2001 en deed dat in dienst van AC Milan nog een keer in 2004. In 2007 veroverde hij met laatstgenoemde club de Champions League.

L’ho visto crescere... non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il ??... Riposa in pace Danilo ???? pic.twitter.com/xDK31CALpJ — Francesco Totti (@Totti) September 5, 2019

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times ?? Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi ?? — AC Milan (@acmilan) September 5, 2019