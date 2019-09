Génésio komt terug op woorden Depay: ‘Ik reageer er liever niet op’

Bruno Génésio heeft Olympique Lyon na vorig seizoen verlaten en volgens Memphis Depay is het goed dat er met een nieuwe trainer in de naam van Sylvinho een nieuw gezicht voor de groep staat. De Oranje-international heeft nooit een sterke band gehad met de ex-trainer van Lyon en dat blijkt opnieuw uit uitspraken van Génésio, die momenteel trainer is van Beijing Guoan.

"Ik lees sommige dingen van bepaalde spelers die me pijn doen. Ik reageer er liever niet op, omdat je in de voetballerij bescheiden moet blijven. Dit hoort erbij”, vertelt Génésio in een interview met RMC. “Het bevestigt alleen maar mijn denkwijze over bepaalde spelers.”

Depay liet eerder al weten dat hij het goed vond dat er een nieuwe trainer werd aangesteld bij Lyon. In gesprek met de NOS herhaalde hij die woorden, zonder zijn ex-trainer af te vallen. “Ik denk dat het tijd was voor vernieuwing. De motivatie was niet altijd groot. Hij (Sylvinho, red.) is verfrissend, hongerig en positief. Niet dat het er eerder niet was, maar het voelt gewoon goed."

“Ik heb dingen gehoord waar ik om heb moeten lachen, voornamelijk op het gebied van respect en discipline”, aldus Génésio, die weinig kan met de woorden van Depay. “De speler over wie het gaat kwam vorig jaar een week te laat. Dat was zijn eigen keuze, tegen de wil van de voorzitter en mij. Maar ik heb geen enkel probleem meer met Memphis. Ik ken hem. Hij is iemand met een bepaalde persoonlijkheid."