Leicester-manager haalt inspiratie uit Ajax: ‘Soortgelijk model als Barcelona’

Brendan Rodgers is groot voorstander van de filosofie die Barcelona hanteert, zo geeft de manager van Leicester City aan in een interview met The Coaches Voice. Rodgers heeft van dichtbij gezien hoe de jeugdafdeling van de Catalaanse grootmacht in elkaar steekt en de Noord-Ier ziet overeenkomsten met de werkwijze van Ajax, een andere favoriete club van hem.

“Ik heb altijd liefde gevoeld voor Barcelona”, opent de manager van the Foxes. “Hun filosofie op voetbalgebied heeft mij altijd erg aangesproken. Ze hebben een duidelijke manier van spelen, met balbezit en het zo snel mogelijk terugveroveren van de bal als belangrijkste speerpunten. Binnen de gehele club wordt op dezelfde manier gespeeld en dat proces wordt ook bewaakt door alle trainers binnen de jeugdafdeling.”

“Als ik in het buitenland bijvoorbeeld in de keuken van Ajax ga kijken, dan zie ik een soortgelijk model”, vervolgt Rodgers zijn relaas. "De manier van werken van zowel Barcelona als Ajax heeft erg veel invloed gehad op mijn ontwikkeling als jonge trainer. Als beginnende trainer wilde ik de Britse mentaliteit dan ook erg graag combineren met de filosofie over agressief spel en kracht uitstralen, zoals in beide modellen al jaren wordt gepredikt.”

Rodgers werkte als jeugdtrainer bij Chelsea en loodste Swansea City als manager in 2010 naar de Premier League. Als keuzeheer van Liverpool was hij in 2014 heel dicht bij de Engelse landstitel, die uiteindelijk naar Manchester City ging. Na bijna drie jaar in dienst van Celtic werd Rodgers in februari aangesteld door Leicester als vervanger van de ontslagen Claude Puel. Leicester bezet momenteel de derde plaats in de Premier League, met acht punten uit vier wedstrijden.