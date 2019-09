Dalmau geeft trap na: ‘Bij Heracles problemen met één persoon’

Adrián Dalmau is er niet rouwig om dat hij niet langer speler van Heracles Almelo is. De Spaanse aanvaller, die in de afgelopen transferperiode de overstap maakte naar FC Utrecht, onderhield in zijn laatste periode in Almelo een zeer moeizame relatie met trainer Frank Wormuth en Dalmau is dan ook blij dat hij Heracles na een seizoen achter zich heeft gelaten.

“We hadden elke dag ruzie, dat voelde niet prettig”, blikt Dalmau met Voetbal International terug op de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik hou er niet van om ruzie te maken, zo ben ik helemaal niet. Ik voelde me onbegrepen. Ik had problemen met één persoon (Wormuth, red.). Op vakantie heb ik de knoop doorgehakt; ik wilde een volgende stap maken. Vervolgens werkte de club niet mee.” Maccabi Tel Aviv wilde in juni een miljoen euro neerleggen voor de spits, maar Heracles werkte niet mee aan de transfer, tot woede van Dalmau.

De aanvaller weigerde vervolgens om op de jaarlijkse teamfoto te gaan en Dalmau liet korte tijd later via een post op Instagram zien dat hij in het ziekenhuis was beland. Volgens zaakwaarnemer Peris Ros was dat het gevolg van stress. “Hij wilde wel op de foto, maar moest naar het ziekenhuis, omdat hij druk voelde op zijn hart. De stress is hem te veel geworden”, zei Ros tegen TC/Tubantia.

Dalmau gaf via Instagram een update vanuit het ziekenhuis. “Ik ben erg teleurgesteld door het nieuws dat in de media is verschenen. Ik was in het ziekenhuis vanwege persoonlijke problemen”, zo schreef hij als begeleidende tekst bij de foto. Technisch manager Tim Gilissen twijfelde openlijk aan het verhaal van Dalmau en zijn zaakwaarnemer. “Hij (Dalmau, red.) zei: ‘ik wil weg, ik wil niet op de foto’. Het is niet over zijn gezondheid gegaan.”

Dalmau heeft het Heracles-hoofdstuk inmiddels achter zich gelaten. “Als je het ergens niet naar je zin hebt, moet je daar niet langer blijven. Daar wordt niemand beter van. Ik wil Heracles bedanken voor de kans die het mij heeft gegeven. Nu is het tijd voor de volgende stap. Nu ben ik speler van FC Utrecht”, aldus de aanvaller, die bij Heracles tot negentien competitietreffers kwam. De teller in Utrecht staat voorlopig op twee doelpunten.