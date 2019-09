Marten de Roon: ‘Ik heb specifieke Italiaanse kwaliteiten ontwikkeld’

Het Nederlands elftal kan zich in Groep C van de EK-kwalificatie opmaken voor een inhaalrace, daar Noord-Ierland na vier wedstrijden aan kop gaat met twaalf punten. Oranje staat na twee duels pas op drie punten en neemt het vrijdagavond op tegen Duitsland, de nummer twee uit de poule. Bondscoach Ronald Koeman gaf reeds aan dat het duel met die Mannschaft geen sleutelduel is en ook Marten de Roon weigert extra druk te leggen op de confrontatie in Hamburg.

De middenvelder van Atalanta heeft er alle vertrouwen in dat het Nederlands elftal zich na twee gemiste eindtoernooien weer plaatst voor het EK van volgend jaar. “Die achterstand is geen groot thema binnen de groep, we maken ons er niet zo druk om”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Het is misschien lastig omdat we twee keer achter elkaar tegen Duitsland spelen, maar we moeten gewoon onze plicht doen en in elk geval de andere wedstrijden winnen. Dat leeft enorm in het team, iedereen wil volgend jaar naar het EK toe en we weten wat we daar voor moeten doen.”

Voorbeschouwing: Duitsland - Nederland

Onder Koeman speelt De Roon als controlerende middenvelder. De teller van de 28-jarige ex-speler van sc Heerenveen staat inmiddels op tien interlands. “Ik heb in mijn carrière onlogische stappen gezet die ook nog eens apart zijn gegaan. Dat ik dit allemaal in me had, kon ik in mijn tijd bij Heerenveen niet vermoeden. Ik heb misschien iets te lang gedacht: Het is wel goed zo. Bij Atalanta is de knop omgegaan, had ik een nieuwe uitdaging en haakte ik aan aan een hoger niveau. Daardoor heb ik flinke stappen gemaakt.”

In de Serie A mag De Roon zich vaste basisspeler noemen. Na een succesvol seizoen maakt hij zich nu op voor Champions League-voetbal. “Ik heb specifieke Italiaanse kwaliteiten ontwikkeld zoals het bewaken van de controle. Daardoor kan ik nu van waarde zijn op het hoogste niveau. Ik heb het er thuis met mijn vrouw ook wel over. De Serie A, het Nederlands elftal en nu dan Champions League voor de eerste keer. Ik kan het allemaal afvinken. Nu nog een eindronde met Oranje, dat is het volgende doel.”