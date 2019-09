‘Je kunt Manchester United nu al afschrijven voor de komende twee jaar’

Manchester United kent een tegenvallende seizoensstart, met slechts vijf punten uit de eerste vier wedstrijden. Er was aanvankelijk nog het nodige optimisme, want op de openingsdag werd met 4-0 gewonnen van Chelsea. Na puntverlies tegen Wolverhampton Wanderers (1-1), Crystal Palace (1-2) en Southampton (1-1) is het pessimisme teruggekeerd op Old Trafford en ook bij oud-speler Paul Scholes. De voormalige middenvelder is bang dat the Red Devils de komende twee seizoenen geen rol van betekenis gaan spelen in de titelstrijd in de Premier League.

“Ik denk dat je Manchester United nu al kunt afschrijven voor de komende twee jaar”, verzucht Scholes in gesprek met Sky Sports. “Ole Gunnar Solskjaer heeft zeker vier of vijf transferperiodes nodig om de boel op orde te krijgen. Manchester United gaat wederom achter Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur en Chelsea eindigen.” The Mancunians eindigden afgelopen seizoen op een tegenvallende zesde plaats en spelen deze jaargang in de Europa League.

“Zo is de situatie voor United op dit moment nou eenmaal. De jonge spelers hebben tijd nodig maar de oudere spelers zullen nu het voortouw moeten nemen”, aldus Scholes, die weinig vertrouwen lijkt te hebben in de ervaren spelers van zijn voormalige werkgever. “We hebben de afgelopen tijd gezien hoe vaak ze in de fout zijn gegaan. Dat maakt het er voor de jongere spelers zeker niet makkelijker op.”

Scholes verwijst naar het meest recente duel van Manchester United tegen Southampton. In zijn optiek gaven verschillende sterkhouders van de Engelse recordkampioen toen niet thuis. “Nemanja Matic had steeds balverlies tijdens zijn invalbeurt, net als Ashley Young. Om over de vele keren dat Paul Pogba de bal verloor nog maar te zwijgen. Dat zijn de spelers waar de talenten naar opkijken, ze worden als voorbeeld gezien.” Manchester United hervat de competitie op 14 september tegen Leicester City. Het Europa League-avontuur begint vijf dagen later, als FK Astana op bezoek komt in Manchester.