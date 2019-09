Hull City-verdediger ernstig ziek: ‘Dit nieuws valt rauw op mijn dak’

Hull City kwam woensdagavond met het vreselijke nieuws naar buiten dat Angus MacDonald darmkanker heeft. De ziekte van de 26-jarige verdediger begeeft zich nog in de beginfase en the Tigers benadrukken dat iedereen bij de club uit de Championship zich om MacDonald bekommert en dat de Engelsman alle hulp krijgt bij het herstelproces.

MacDonald heeft via Instagram al gereageerd op het slechte bericht. “Het is niet makkelijk om hierover een bericht te posten maar het leven gaat nu eenmaal niet altijd over rozen. Vandaag is via de club naar buiten gekomen dat ik darmkanker heb. Nadat ik een jaar uit de roulatie was, ben ik onlangs teruggekeerd op het trainingsveld. Dit nieuws valt dan ook rauw op mijn dak. Ik ben gelukkig gezegend met geweldige vrienden en familieleden en ook van mijn ploeggenoten krijg ik alle steun. Ik ga er dan ook alles aan doen om deze ziekte te verslaan.”

“De reactie van Angus op het slechte nieuws zegt veel over zijn karakter”, zo valt te lezen in het statement dat is afgegeven door Hull. “De hele Tigers-familie komt bijeen om Angus te steunen bij zijn herstel van deze ziekte. Zijn fysieke en mentale welzijn is op dit moment het allerbelangrijkste voor ons. Hull City doet het uitdrukkelijke verzoek aan supporters en media om de privacy van Angus en zijn familie te respecteren. Wij zullen als club regelmatig met updates komen over de toestand van Angus.”

Bij MacDonald werd een jaar geleden een bloedprop in de kuit geconstateerd, waardoor hij het overgrote deel van het afgelopen seizoen moest missen. De ploeggenoot van Jordy de Wijs bij Hull kwam in april 2018 voor het laatst in actie voor de huidige nummer twintig in de Championship. MacDonald staat sinds januari 2018 onder contract bij Hull.