‘Nieuwe Ödegaard’ in Heerenveen: ‘Gelukkig werkte AC Milan mee'

Alen Halilovic maakte op de slotdag van de transfermarkt op huurbasis de overstap van AC Milan naar sc Heerenveen en de Kroatische middenvelder kan niet wachten om zijn eerste officiële minuten voor de Friezen te maken. Halilovic speelde het tweede gedeelte van afgelopen seizoen op huurbasis voor Standard Luik, maar het Belgische avontuur was allerminst een succes.

“Ik was niet gelukkig bij Standard”, vertelt Halilovic in een onderhoud met de Leeuwarder Courant. “Ik wilde graag naar Heerenveen, de club wilde mij en Milan werkte gelukkig ook mee. Alleen Standard deed moeilijk. Gelukkig werd de deal maandag afgerond en zijn Standard en ik uiteindelijk als vrienden uit elkaar gegaan.” De middenvelder maakte woensdag zijn officieuze debuut voor Heerenveen in een oefenduel met Vitesse (1-1).

De 23-jarige Halilovic speelde naast AC Milan ook voor onder meer Barcelona en Hamburger SV, waardoor het verwachtingspatroon in het Abe Lenstra Stadion groot is. “Grote clubs, grote namen, grote verwachtingen”, erkent de achtvoudig international van Kroatië. “Ik hoor van iedereen dat Heerenveen een familieclub is. Dat heb ik dit jaar nodig. Een coach die met me praat, die vertrouwen in me heeft. Die me kansen geeft. Ik weet zeker: als ik die kansen van hem (Johnny Jansen, red.) krijg, dan ga ik mijn plek in het elftal verdienen.”

Halilovic heeft zich laten adviseren door landgenoot Danijel Pranjic, die in het verleden vier seizoenen voor Heerenveen speelde. “Danijel voelde zich altijd heel gelukkig in Heerenveen. Hij vertelde dan ook alleen maar positieve verhalen over de club en de mensen. ‘Voor jou is Heerenveen de juiste stap. Je gaat het er leuk vinden’.” Halilovic kent meer spelers die het shirt van de Friezen hebben gedragen. “Miralem Sulejmani en Martin Ödegaard hebben hier ook gespeeld. Ödegaard (door Real Madrid uitgeleend aan Real Sociedad, red.) is een heel goede voetballer. Hij was een paar jaar jonger dan ik, toen hij naar Heerenveen ging. Ik heb met Kroatië weleens tegen hem gevoetbald. Ik hoop echt dat hij een mooie carrière krijgt. Hij verdient het.”

“Ödegaard heeft het bij ons geweldig gedaan, ook al zegt men dat zijn rendement bij ons te laag was”, vult Jansen aan. “Hij heeft veel bij ons geleerd. Zoals Sam Lammers (teruggekeerd naar PSV, red.) vorig seizoen bij ons aan de weg heeft getimmerd. Heerenveen is altijd een club geweest die talenten beter maakt. Ze voetballen, net als Halilovic nu, weliswaar op een lager niveau dan ze gewend zijn. Maar ze kunnen zich wél in een rustige omgeving ontwikkelen, om daarna een volgende stap te maken.”