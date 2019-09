‘Het gat tussen Atlético en Real en Barcelona wordt steeds kleiner’

Koploper Atlético Madrid is de enige club in LaLiga die na drie speelrondes nog zonder puntverlies is en Diego Forlán verwacht dan ook dat het een geslaagd seizoen gaat worden voor het elftal van trainer Diego Simeone. Forlán denkt zelfs dat de eerste Spaanse landstitel sinds 2014 een zeer realistische optie is voor zijn oude werkgever.

“We gaan het zien. Real Madrid en Barcelona hebben geweldige spelers maar dat geldt zeker ook voor Atlético”, benadrukt de oud-aanvaller van los Colchoneros op de website van LaLiga. “Ze hebben goede spelers gehaald, João Félix bijvoorbeeld (voor 126 miljoen euro overgenomen van Benfica, red.), en daar is altijd nog Diego Costa met zijn geweldige talent en ervaring.”

Forlán, die Atlético vier seizoenen diende, denkt niet dat het vertrek van sterkhouders Antoine Griezmann en Diego Godín naar respectievelijk Barcelona en Internazionale fataal hoeft te zijn. “Ze gaan weer voor de landstitel meedoen, zoals altijd eigenlijk”, vervolgt de Uruguayaan. “Het gat wordt steeds een stukje kleiner. De spelers die geschiedenis hebben geschreven met Real en Barcelona worden ook een dagje ouder. Dat kan in het voordeel zijn van Atlético.”

“Atlético heeft bijna elk seizoen een geheel nieuw elftal staan, bij Real en Barcelona gaat dat proces een stuk langzamer. Al staan die clubs er nog steeds heel goed voor met de geweldige en ervaren spelers die ze hebben. We zullen zien, maar ik verwacht zeker dat Atlético een kanshebber is voor de landstitel”, zo besluit Forlán. Atlético hervat de competitie na de interlandperiode op 14 september tegen Real Sociedad. Vier dagen later wordt het Champions League-seizoen in gang gebracht met een duel met Juventus.