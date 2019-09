Dani Olmo wilde transfer maken: ‘Veertig miljoen is veel te hoog’

Dani Olmo werd de afgelopen transferzomer gelinkt aan Ajax, maar tot een transfer kwam het niet. Het Spaanse toptalent geeft in een interview met Sportske Novosti aan dat hij graag een stap hogerop wilde maken en dat hij ervan baalt dat het er niet van is gekomen. Zijn club Dinamo Zagreb hield vast aan de vraagprijs van veertig miljoen euro en de Spanjaard vindt dat een te hoog bedrag. Inmiddels heeft de aanvallende middenvelder annex buitenspeler een transfer uit zijn hoofd gezet en richt hij zich volledig op het behalen van successen met de Kroatische club.

“Ik heb niets te verbergen: ik wilde Dinamo verlaten omdat ik toe was aan een stap hogerop. Ik wilde naar een sterke club, het liefst uit een van de vijf grote competities”, is Olmo eerlijk. “Ik dacht dat afgelopen zomer het beste moment was om te gaan. Niet alleen voor mezelf, ook voor de club. Ik ben Europees kampioen met Jong Spanje geworden, blonk uit op het toernooi en heb een goed seizoen achter de rug. Het was het beste moment om te vertrekken en ook voor de club was het een mooie transfer geweest. Maar zover kwam het niet. Misschien heb ik niet genoeg gedaan om een transfer te maken.”

De 21-jarige middenvelder wilde graag vertrekken omdat hij zijn zinnen had gezet op het spelen van Champions League-voetbal. Uitendelijk plaatste Dinamo Zagreb zich via de voorrondes voor de groepsfase van het miljardenbal. “Ik ga nu mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk te presteren met de club in de Champions League en Kroatische competitie. Ik ben volledig gefocust op Dinamo Zagreb en ik ben niet meer bezig met een transfer.”

Ajax was naar verluidt in de race voor Olmo, maar volgens de Kroatische krant heeft alleen Borussia Mönchengladbach een bod uitgebracht van naar verluidt twintig miljoen euro. Dat bedrag vond Dinamo Zagreb te laag. “Ik weet niet precies hoe het is gegaan. Misschien vroeg Dinamo gewoon te veel geld”, reageert Olmo, die volgens diverse media circa veertig miljoen euro moet kosten. “Ik vind dat een veel te hoog bedrag! Ik denk niet dat ik minder waard ben, maar ik speel in de Kroatische competitie en daar houden clubs ook rekening mee. Het is lastig voor een speler uit onze competitie om zo’n waarde te bereiken.”

Het huidige contract van Olmo bij Dinamo Zagreb loopt af in de zomer van 2021. De club heeft hem een nieuwe aanbieding gedaan ter waarde van 1,2 miljoen euro per jaar. Vooralsnog is er geen akkoord en heeft Olmo zijn handtekening niet gezet. “We zullen zien wat ik doe als ik terugkom na de interlandperiode. We hebben gewacht tot de transfermarkt gesloten was. We hebben met de club gesproken en onze mening gegeven. Bij Dinamo weet men hoe we denken en wat ik wil. Dus de bal ligt bij Dinamo.”