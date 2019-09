Shinji Okazaki tekent opnieuw in Spanje: ‘De kers op de taart’

Shinji Okazaki heeft voor de tweede keer in ruim een maand een contract in Spanje ondertekend. De aanvaller heeft zich woensdagavond aan Huesca verbonden, waar hij via sociale media wordt aangekondigd als ‘de kers op de taart’. Okazaki, 33 jaar, vertrok nog geen 48 uur geleden door de achterdeur bij Málaga.

Okazaki tekende ruim een maand geleden een contract met Málaga, nadat zijn contract met Leicester City ten einde liep. Ofschoon de Japanse routinier in enkele oefenduels van de Zuid-Spanjaarden binnen de lijnen kwam, maakte hij nimmer officiële speelminuten. Het salaris waar club en speler aanvankelijk overeenstemming over hadden bereikt, kon achteraf niet door los Boquerones worden opgehoest en hij werd dan ook niet ingeschreven.

Málaga maakte in de nacht van maandag op dinsdag het vertrek van Okazaki officieel. Nu heeft hij zich voor de rest van het seizoen aan Huesca verbonden, met een optie voor een extra seizoen. De vorig seizoen uit LaLiga gedegradeerde club speelt net als Málaga op het op een na hoogste niveau van Spanje.

Okazaki was een van de spelers van het Leicester City dat in 2015/16 verrassenderwijs het landskampioenschap van Engeland opeiste. Hij bleef uiteindelijk vier seizoenen in dienst van the Foxes, maar zijn rol binnen het team nam zienderogen af. In de vorige voetbaljaargang stond hij in slechts 1 van zijn 21 Premier League-duels in de basis.