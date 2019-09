Alcácer: ‘Hij heeft de kwaliteiten om een van de beste ter wereld te worden’

Borussia Dortmund-spits Paco Alcácer is erg onder de indruk van zijn ploeggenoot Jadon Sancho. De Spanjaard denkt dat de pas negentienjarige vleugelspits het in zich heeft om een van de beste spelers ter wereld te worden. "Het is een nog een kind, maar hij heeft de juiste kwaliteiten om een topspeler te worden", aldus Alcácer tegenover Sport.

Sancho is met twee doelpunten uit de eerste drie Bundesliga-wedstrijden uitstekend aan het seizoen begonnen. Bovendien werd de Engelsman de jongste speler ooit met vijftien doelpunten achter zijn naam in de Duitse competitie. "Als hij een dip weet te voorkomen en zich op een aantal vlakken doorontwikkelt, wordt hij een van de beste spelers ter wereld", stelt Alcácer.

Ook Alcácer zelf maakt indruk bij Dortmund; de 26-jarige aanvaller maakte vorig seizoen op huurbasis achttien competitiedoelpunten voor BVB, reden genoeg voor de Duitse topclub om hem definitief over te nemen van Barcelona. Ook dit seizoen is Alcácer op schot: met vier doelpunten hoeft hij alleen Timo Werner (RB Leipzig, vijf goals) en Robert Lewandowski (Bayern München, zes treffers) voor zich te dulden.

"Ik zou weleens in de beste vorm van mijn carrière kunnen steken", zegt Alcácer. "De cijfers suggereren dat in ieder geval. Ik voel me zelfverzekerd en comfortabel bij mijn teamgenoten, wat een pluspunt op het veld is." Met Dortmund komt de spits dit seizoen zijn oude club Barcelona tegen in de Champions League. "Ik zou niet weten wat ik zou doen als ik scoor, maar uiteindelijk zou ik er natuurlijk heel blij mee zijn."