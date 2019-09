Marco Reus: ‘Ik ga er alles aan doen om hem naar Borussia Dortmund te halen’

De verwachting is dat Kai Havertz aan zijn laatste seizoen bij Bayer Leverkusen bezig is. De twintigjarige middenvelder geniet concrete belangstelling van Bayern München, dat in juni naar verluidt een bod van negentig miljoen euro uitbracht. Havertz zelf liet onlangs weten dat hij mogelijk over een jaar de club van trainer Peter Bosz gaat verlaten.

Borussia Dortmund werd en wordt ook gezien als een kandidaat voor de handtekening van Havertz, zo weet ook Marco Reus. “Ik weet niet wat de vraagprijs is, of deze nog de hoogte ingaat en of het voor Borussia Dortmund wellicht te veel is. Maar ik ga er alles aan doen om hem naar Borussia Dortmund te halen”, verzekerde Marco Reus woensdag toen hij de vraag kreeg of hij een inspanning gaat leveren om zijn collega-international op andere gedachten te brengen.

“Dat heb ik ook bij Julian Brandt gedaan”, verwijst Reus naar zijn nieuwe ploeggenoot, die eerder deze zomer van Bayer overkwam. “Met Julian heb ik dus een bondgenoot die hem zeer goed kent. Verder kunnen we niets anders doen dan afwachten.” Het contract van Havertz, die deel uitmaakt van de selectie van Duitsland voor onder meer het EK-kwalificatieduel met Nederland, loopt medio 2022 ten einde.

Reus verwacht dat Havertz een mooie toekomst tegemoet gaat, indien hij de juiste keuzes maakt. “Als hij constant blijft presteren, als hij omringd wordt door de juiste mensen, dan lijdt het geen twijfel dat hij een geweldige voetballer gaat worden", stelde de aanvaller van die Borussen. "Maar elke voetballer kan nog ontzettend veel leren. Daar komt ervaring bij om de hoek kijken.”