Fàbregas: ‘Een fenomeen, hij wordt overduidelijk de beste speler ter wereld’

Cesc Fàbregas denkt dat Kylian Mbappé uit gaat groeien tot de beste speler ter wereld. De middenvelder van AS Monaco is sowieso onder de indruk van de Franse Ligue 1, hoewel hij de Spaanse en Engelse competitie nog beter vindt. "De Premier League en LaLiga zijn van een andere planeet, maar Frankrijk heeft ook altijd geweldige individuele talenten", aldus Fàbregas tegenover AS.

Een speler die Fàbregas eruit licht is dus Mbappé. "Hij is een fenomeen. Hij wordt duidelijk de beste speler ter wereld in de toekomst", zegt de Spanjaard, die graag met Mbappé samen zou spelen. "Ik denk altijd als een middenvelder en als ik hem voor me had, zou ik hem constant voorzien van passes, omdat hij zo snel en explosief is, maar ook heel slim in het weglopen bij verdedigers."

"Wat me het meest opvalt bij Mbappé is dat hij enorm hongerig is. Hij weet hoe hij zijn kracht kan benutten." Ook Neymar, ploeggenoot van Mbappé bij Paris Saint-Germain, komt ter sprake. Fàbregas speelde bij Barcelona een seizoen samen met de Braziliaan. "Of Neymar kan terugkeren op topniveau? De beste spelers verliezen nooit hun touch. Soms spelen er dingen in je hoofd of met de coach waardoor je niet op je topniveau speelt, maar als je een geweldige speler bent, dan blijf je dat. En hij is een geweldige speler."

Tot slot wordt Fàbregas gevraagd naar zijn verwachtingen van Eden Hazard bij Real Madrid. "Ik hou van hem, ik ben een van zijn grootste fans", aldus de 110-voudig international. "Ik heb vijf seizoenen met hem gespeeld (bij Chelsea, red.). Hij wordt een game-changer in Madrid. Als je bij Real Madrid speelt, ligt er veel druk op je schouders, maar hij heeft de kwaliteiten om daarmee om te gaan."