Telstar verwelkomt Barça-talent: ‘Ik heb tegen hem gezegd dat hij geen Messi is’

Telstar verraste enkele dagen geleden met het binnenhalen van Marcus McGuane van Barcelona. De twintigjarige verdedigende middenvelder wordt een seizoen gehuurd van de Spaanse grootmacht. Andries Jonker, trainer van Telstar, is daar erg blij mee.

Jonker was zelf nauw betrokken bij de komst van McGuane, die hij kent uit zijn tijd als hoofd jeugdopleidingen van Arsenal. "Ik heb op 1 juni een appje gekregen van een van zijn oudere broers, die hem begeleiden en die ik ken uit mijn Arsenal-periode: of ik mee wilde denken over zijn toekomst", aldus de oefenmeester tegenover FOX Sports. "Hij zat wel bij Barcelona, maar hij had behoefte aan voetballen in eerste elftal. Ik zat toen nog helemaal niet bij Telstar, maar we hebben een aantal keer gesproken."

Eind juni tekende Jonker bij Telstar en kreeg hij de vraag van het kamp-McGuane of de speler niet in Velsen terecht kon. "Toen heb ik gezegd: 'Dat is veel te laag, je gaat niet van Barcelona naar Telstar.' Toen hebben we afgesproken: als er geen enkele andere optie is, dan kan dat natuurlijk." McGuane had de optie om naar de Kroatische topclub Hajduk Split te gaan, maar de Engelsman weigerde.

"Alles was kant-en-klaar voorbereid, hij hoefde alleen maar te tekenen. Maar hij verkoos Telstar boven Hajduk Split. Hij wil voetballen, volwassenenvoetbal spelen. Het is echt zijn wens om bij Telstar te spelen en wij zijn daar natuurlijk blij mee." Jonker tempert de verwachtingen rondom het binnengehaalde talent. "Ik heb tegen hem gezegd: 'Moet je horen, je bent geen Messi, want dan had je bij Barça gespeeld. Je bent een hele goede voetballer en dat ga je laten zien. En voor de rest moet je je nergens wat van aantrekken.' En zo is het ook, denk ik."

