‘De conclusie is dat ik waarschijnlijk de beste keeper van de wereld ben’

Wojciech Szczesny vindt het een eer dat hij nog een seizoen met Gianluigi Buffon mag werken. De Poolse doelman van Juventus zag Buffon deze zomer terugkeren in Turijn, nadat de Italiaan een jaar voor Paris Saint-Germain heeft gespeeld. "Een extra jaar leren van Gigi is een ervaring van onschatbare waarde en ik ben blij dat hij terug is", aldus Szczesny tegenover dagblad Przeglad Sportowy.

Szczesny werkte in het verleden met meer goede keepers. "Onlangs zei ik dat ik bij AS Roma reserve was achter de beste doelman van de wereld, Alisson Becker, die nu voor Liverpool speelt. Nu bij Juventus is mijn vervanger een van de beste spelers uit de geschiedenis. De conclusie is dat ik waarschijnlijk de beste van de wereld en in de geschiedenis ben", lacht de 29-jarige goalie.

Juventus haalde clubicoon Buffon na een seizoen in Frankrijk terug. "Dat is een goede zet voor Juventus en voor mij", vervolgt Szczesny, die opkijkt tegen de 41-jarige routinier. "De mogelijkheid om met Gigi te trainen, te praten, te kijken, inzichten te delen, kan je niet kopen. Ik zou heel dom moeten zijn om het niet te gebruiken."

Szczesny werd twee jaar geleden door Juve overgenomen van Roma. In zijn eerste jaar moest hij het doen met een reserverol, al speelde hij nog zeventien competitiewedstrijden. Sinds vorig seizoen is Szczesny wel de eerste doelman van la Vecchia Signora. "Ik wist dat ik een jaar lang de vervanger van Gigi zou zijn. Nu is hij terug en hij is zich bewust van zijn rol. Onze relatie is heel goed."