Emre Can krabbelt terug: ‘Ik zal Juventus altijd dankbaar zijn’

Emre Can heeft via sociale media opnieuw gereageerd op het besluit van trainer Maurizio Sarri om hem niet in te schrijven voor de groepsfase van de Champions League. Waar hij woensdagmiddag nog verontwaardigd en boos reageerde, is hij een paar uur later een stuk terughoudender. De Duitse middenvelder geeft aan dat hij zich voorlopig niet uitlaat over de situatie.

“Ik zal Juventus altijd dankbaar zijn voor de manier waarop zij mij hebben gesteund, met name gedurende de periode dat ik ziek was. Uit respect voor Juventus en mijn ploeggenoten zal ik niets meer zeggen en blijven strijden op het veld”, reageert Can woensdagmiddag via sociale media. Zijn reactie op het besluit van Sarri om hem buiten de Champions League-selectie te houden was eerder op de dag minder mild.

Out of respect to Juventus and my team mates, whose success has always been my first priority, I won’t say anything more and will continue fighting on the pitch.



Yours,



Emre — Emre Can (@emrecan_) September 4, 2019

"Als ik dit eerder had geweten, was ik niet bij Juventus gebleven", liet hij weten aan Duitse media. Ook de manier waarop hij het nieuws te horen kreeg zinde hem niet. “Het gesprek duurde nog geen minuut en ik kreeg geen reden te horen”, aldus Can, die zich momenteel met de nationale ploeg van Duitsland voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland. “Het maakt me ontzettend boos. Ik zal mijn conclusies trekken en ga na mijn terugkeer met de club in gesprek.”

Can baalde bovendien van de timing, want hij wees tijdens de transferperiode diverse aanbiedingen af. “Ook Paris (Saint-Germain, red.) zat erbij. Maar ik besloot om bij Juve te blijven. De voorwaarde was dat ik in de Champions League zou spelen.” Behalve Can heeft Juventus ook Mario Mandzukic niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League.