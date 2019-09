Johan Cruijff ArenA krijgt al na twee maanden nieuwe grasmat

De grasmat in de Johan Cruijff ArenA is al aan vervanging toe. Tijdens de interlandperiode wordt de huidige ondergrond vervangen, zo meldt Voetbal International. Eerder deze zomer werd de oude grasmat nog vervangen, maar het huidige veld voldoet niet aan de kwaliteitseisen. Zodoende heeft Ajax maar vier keer op de huidige ondergrond gespeeld.

Volgens Ajax is de staat van het veld hard achteruit gegaan door de uiteenlopende weersomstandigheden, terwijl het dak veelvuldig open is geweest. Hierdoor voldoet de grasmat al na twee maanden niet meer aan de eisen van de club. Begin juli werd het veld voor dit seizoen uitgerold in het stadion. De eerste wedstrijd op de nieuwe ondergrond ging tussen Ajax en PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (2-0). Daarna speelde Ajax voor eigen publiek tegen FC Emmen (5-0), PAOK Saloniki (3-2) en APOEL Nicosia (2-0).

Gedurende de interlandperiode speelt het Nederlands elftal twee uitwedstrijden en dus wordt er geen gebruik gemaakt van de Johan Cruijff ArenA. De club heeft besloten om daarom de slechte grasmat te vervangen. Na de interlandperiode hervat Ajax de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op zaterdag 14 september (18.30 uur).