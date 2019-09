KNVB verplaatst 34 wedstrijden na lotingen Europees voetbal

De KNVB heeft woensdagmiddag het definitieve speelschema van de Eredivisie voor de eerste seizoenshelft bekendgemaakt. De voetbalbond liet in een eerder stadium al weten dat er geschoven zou gaan worden met wedstrijden om clubs die Europees voetbal spelen een zo gunstig mogelijke voorbereiding te gunnen. Onder meer tien wedstrijden van Ajax en PSV worden verplaatst.

“Door de kwalificatie van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV voor de groepsfase van respectievelijk de Champions League en de Europa League, worden in de eerste competitiehelft in verschillende speelrondes wedstrijdwijzingen doorgevoerd”, zo meldt de KNVB. “Deze wijzigingen komen voort uit de afspraken die alle Eredivisieclubs en de Eredivisie CV met elkaar onderling en in overleg met de KNVB hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda.”

De KNVB laat weten dat in de laatste week van december de wijzigingen worden doorgevoerd voor de deelnemers aan de knock-outfase van de Europese toernooien.

Wijzigingen speelronde 6

Ajax - sc Heerenveen

Oude tijd: zaterdag 14 september 20.45 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 14 september 18.30 uur

PSV - Vitesse

Oude tijd: zaterdag 14 september, 18.30 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 14 september, 20.45 uur

Wijzigingen speelronde 7

ADO Den Haag - AZ

Oude tijd: zondag 22 september, 12.15 uur

Nieuwe tijd: zondag 22 september, 16.45 uur

PSV - Ajax

Oude tijd: zondag 22 september, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 22 september, 16.45 uur

SC Heerenveen - FC Utrecht

Oude tijd: zondag 22 september, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 22 september, 12.15 uur

FC Emmen - Feyenoord

Oude tijd: zondag 22 september, 16.45 uur

Nieuwe tijd: zondag 22 september, 14.30 uur

Wijzigingen speelronde 8

AZ - Heracles Almelo

Oude tijd: zaterdag 28 september, 18.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 29 september, 16.45 uur

PEC Zwolle - PSV

Oude tijd: zaterdag 28 september, 18.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 29 september, 14.30 uur

Ajax - FC Groningen

Oude tijd: zaterdag 28 september, 20.45 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 28 september, 19.45 uur

Feyenoord - FC Twente

Oude tijd: zondag 29 september, 12.15 uur

Nieuwe tijd: zondag 29 september, 16.45 uur

RKC Waalwijk - Vitesse

Oude tijd: zondag 29 september, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 29 september, 12.15 uur

VVV-Venlo - sc Heerenveen

Oude tijd: zondag 29 september, 16.45 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 28 september, 18.30 uur

Wijzigingen speelronde 9

PSV - VVV-Venlo

Oude tijd: zaterdag 5 oktober 19.45 uur

Nieuwe tijd: zondag 6 oktober, 16.45 uur

Vitesse - FC Utrecht

Oude tijd: zondag 6 oktober, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 5 oktober, 19.45 uur

Wijzigingen speelronde 10

FC Utrecht - PSV

Oude tijd: zaterdag 19 oktober, 18.30 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 19 oktober, 20.45 uur

RKC Waalwijk - Ajax

Oude tijd: zaterdag 19 oktober, 20.45 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 19 oktober, 18.30 uur

Wijzigingen speelronde 11

Geen wijzigingen

Wijzigingen speelronde 12

Sparta Rotterdam - PSV

Oude tijd: zaterdag 2 november, 18.30 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 2 november, 19.45 uur

PEC Zwolle - Ajax

Oude tijd: zaterdag 2 november, 20.45 uur

Nieuwe tijd: vrijdag 1 november, 20.00 uur

Wijzigingen speelronde 13

Willem II - PSV

Oude tijd: zaterdag 9 november, 19.45 uur

Nieuwe tijd: zondag 10 november, 14.30 uur

FC Twente - PEC Zwolle

Oude tijd: zondag 10 november, 12.15 uur

Nieuwe tijd: zondag 10 november, 14.30 uur

AZ - FC Emmen

Oude tijd: zondag 10 november, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 10 november, 20.00 uur

Ajax - FC Utrecht

Oude tijd: zondag 10 november, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 10 november, 12.15 uur

Wijzigingen speelronde 14

PSV - sc Heerenveen

Oude tijd: zaterdag 23 november, 18.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 24 november, 14.30 uur

Ajax - Heracles Almelo

Oude tijd: zaterdag 23 november, 20.45 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 23 november, 19.45 uur

VVV-Venlo - FC Twente

Oude tijd: zondag 24 november, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 24 november, 16.45 uur

Wijzigingen speelronde 15

FC Emmen - PSV

Oude tijd: zaterdag 30 november, 19.45 uur

Nieuwe tijd: zondag 1 december, 20.00 uur

Feyenoord - PEC Zwolle

Oude tijd: zondag 1 december, 12.15 uur

Nieuwe tijd: zondag 1 december, 16.45 uur

FC Twente - Ajax

Oude tijd: zondag 1 december, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 1 december, 12.15 uur

FC Utrecht - RKC Waalwijk

Oude tijd: zondag 1 december, 16.45 uur

Nieuwe tijd: zondag 1 december, 14.30 uur

Wijzigingen speelronde 16

Ajax - Willem II

Oude tijd: zaterdag 7 december, 18.30 uur

Nieuwe tijd: vrijdag 6 december, 20.15 uur

PSV - Fortuna Sittard

Oude tijd: zaterdag 7 december, 20.45 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 7 december, 19.45 uur

VVV-Venlo - FC Emmen

Oude tijd: vrijdag 6 december, 20.00 uur

Nieuwe tijd: zaterdag 7 december, 19.45 uur

Wijzigingen speelronde 17

AZ - Ajax

Oude tijd: zondag 15 december, 12.15 uur

Nieuwe tijd: zondag 15 december, 16.45 uur*

FC Emmen - Sparta

Oude tijd: zondag 15 december, 14.30 uur

Nieuwe tijd: zondag 15 december, 12.15 uur

*Het tijdstip van deze wedstrijd wordt pas definitief vastgesteld als de speellocatie bekend is.