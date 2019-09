De Portugees jeugdinternational van Sporting Portugal aan de Krommedijk

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Pedro Marques, de van Sporting Portugal gehuurde goalgetter van FC Dordrecht.

Door Chris Meijer

Donkere wolken pakken zich samen bij het Riwal Hoogwerkers Stadion. Zowel letterlijk als figuurlijk, want op het moment dat de zomer in Nederland definitief voorbij lijkt, kan FC Dordrecht met één punt uit vier wedstrijden niet bepaald terugkijken op een gelukkige seizoensstart. Een lichtpunt aan de zijde van de Schapenkoppen is zonder meer Pedro Marques, die in de eerste weken met een doelpunt en twee assists bij driekwart van alle doelpunten betrokken is. “Het weer was voorlopig nog goed, maar dat is nu waarschijnlijk wel voorbij. Het eten is het meest verschillend. Ik kook thuis Portugees, want aan het Nederlandse eten ben ik nog niet helemaal gewend”, lacht Marques als hem gevraagd wordt hoe zijn eerste weken in Nederland zijn bevallen. De 21-jarige spits wordt door FC Dordrecht tot het einde van het seizoen gehuurd van Sporting Portugal, waar hij vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht maakte, de gehele tweede seizoenshelft meetrainde met het eerste elftal en diverse keren in de Primeira Liga op de reservebank zat.

Marques in zijn tot dusver enige officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Sporting, tegen Vorskla Poltava (3-0 zege).

Sporting kaapte de in Lissabon geboren Marques in 2016 op achttienjarige leeftijd weg bij stadgenoot Belenenses, dat hem vier jaar eerder op zijn beurt weer had overgenomen van het kleinere Estoril. In zijn eerste twee seizoenen in dienst van os Leões kwam hij tot 10 doelpunten en 4 assists in 37 optredens voor Sporting B, dat tot 2018 uitkwam op het tweede niveau van het Portugese voetbal in de Liga Pro. Vorig seizoen startte hij in principe in de Onder-23, tot de inmiddels ontslagen trainer Marcel Keizer hem in december plotseling bij de eerste selectie haalde voor het Europa League-duel met Vorskla Poltava. In de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd maakte Marques een halfuur voor tijd zijn debuut in de hoofdmacht van Sporting, door als vervanger van Fredy Montero binnen de lijnen te komen. “Het was heel cool, ook een beetje eng voor een jonge speler om ineens voor 36.000 toeschouwers te staan. De andere spelers hebben me enorm geholpen, dat maakte het makkelijker om te spelen. In zo’n stadion wil iedereen spelen, het is toch een doel. Ik had het gevoel dat ik klaar was voor mijn debuut, al vanaf het begin van het seizoen.”

Na de winterstop haalde Keizer Marques vast bij de eerste selectie, waardoor hij dagelijks op het veld stond met de hoofdmacht van Sporting. “Het was heel belangrijk voor mijn ontwikkeling om die stap te zetten. Ik kreeg de kans om te leren van grote spelers: William Carvalho, Bas Dost en Bruno Fernandes, bijvoorbeeld. Ze hebben me heel veel geleerd, details die heel belangrijk zijn in een wedstrijd. Zelfs als ze me niks vertelden, werd ik beter door naar hen te kijken. De eerste weken was het wel een beetje apart, maar iedereen is heel aardig en behulpzaam. De eerste dag moest ik de kat een beetje uit de boom kijken, maar in de tweede training noemden ze me al bij naam, maakten ze grapjes met me en legden ze me dingen uit”, blikt hij terug. Als spits keek hij met speciale aandacht naar Dost, die Sporting inmiddels verruild heeft voor Eintracht Frankfurt.

“Een spits die veel doelpunten maakt, moet voor iedereen een voorbeeld zijn. Hij weet precies waar en wanneer hij moet zijn om te scoren. Dost is heel vriendelijk, maar ook een echte winnaar die ziek wordt als hij niet wint. Fernandes vond ik ook geweldig, hij is in mijn ogen de beste middenvelder van de Portugese competitie. Soms maakte ik een actie en dan zag ik dat hij al twee stappen verder was, waardoor hij wist wat ik ga doen. Het is heel anders om met ervaren spelers te trainen, jongens die al WK’s, EK’s of Europese wedstrijden hebben gespeeld”, vertelt Marques. Ondanks de waardevolle ervaringen beschouwde hij deze zomer als het ideale moment om Sporting tijdelijk te verlaten, op zoek naar speelminuten in een eerste elftal. Een van de clubs die hem graag op huurbasis wilde overnemen, was FC Dordrecht. Op dat moment nog een club waar hij helemaal niets van wist.

Na de eerste gesprekken raakte Marques echter gecharmeerd van de plannen van FC Dordrecht. “Ik heb de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet en dacht dat ik hier niks te verliezen had. Nederland is een goed land om mezelf aan het Europese voetbal te laten zien. Veel jonge spelers spelen zich hier in de kijker, voor de Eredivisie of andere Europese competities. Maar eerlijk gezegd had ik er een aantal maanden geleden geen rekening mee gehouden dat ik nu in het buitenland zou zitten, alles is heel snel gegaan”, bekent de jeugdinternational van Portugal met een glimlach. Dat er met Cláudio Braga een Portugees sprekende trainer aanwezig is in Dordrecht, maakte de keuze voor Marques nog gemakkelijker. “Er zijn een aantal dingen die hij in het Portugees beter kan uitleggen. Ik kan zeggen dat het me in de eerste weken wel geholpen heeft.”

Een duel tussen Marques en Dzenis Burnic tijdens de interland tussen Portugal Onder-20 en Duitsland Onder-20 in maart 2018.

“Ik had verwacht dat ik de trainer meer nodig had dan in de praktijk is gebleken. De spelers spreken Engels, dus wat dat betreft heb ik de trainer niet nodig. Ze hebben me ook met allerlei andere dingen geholpen, boodschappen doen bijvoorbeeld”, gaat Marques verder. Ook op het veld moest hij even zijn weg vinden in Dordrecht. Niet alleen door de Nederlandse speelstijl, maar ook door de aanwezigheid van kunstgras. “De speelstijl is anders, maar naar mijn gevoel heb ik me goed aangepast. Het spel is hier sneller en explosiever, men houdt ervan om doelpunten te maken. In Portugal wil iedereen met 1-0 winnen, maar Nederlanders hebben liever 4-3. Ik ben een explosieve speler, dus het Nederlands voetbal past redelijk goed bij me. Mijn knieën doen nog wel een beetje pijn, ik ben er niet aan gewend om op kunstgras te spelen. In Nederland is het vrij normaal, toch? Het spel is behoorlijk anders.”

Met zijn jaar in Dordrecht hoopt Marques zich klaar te stomen voor de hoofdmacht van Sporting. Zijn contract in Lissabon loopt nog door tot medio 2023. “Ik voel het vertrouwen van Sporting, dat ze op me rekenen voor de toekomst. Daarom loopt mijn contract ook nog lang door. Ik probeer mijn pad te volgen, zodat ik de verwachtingen kan waarmaken. Het beste scenario is dat ik volgend jaar in het eerste van Sporting kan spelen. Eerlijk gezegd heb ik nog geen plan. Ik wil me focussen op dit seizoen, doelpunten maken en dan denken aan de toekomst. Bij Sporting stromen geregeld spelers door naar het eerste elftal, ze hebben een geweldige jeugdopleiding. Het is niet gemakkelijk om het eerste elftal te halen in Portugal”, aldus Marques. Hij kan Sporting over twee weken in Nederland aan het werk zien, daar PSV de Portugese topclub treft in de Europa League. “Ik ga zeker weten naar de wedstrijd in Eindhoven, het is een mooie loting. Ik had er op gehoopt dat Sporting aan een Nederlandse club gekoppeld zou worden.” Met een lach besluit hij: “Ze hebben me nog niet gebeld voor advies.”

Naam: Pedro Marques

Geboortedatum: 25 april 1998

Club: FC Dordrecht (gehuurd van Sporting Portugal)

Positie: spits

Sterke punten: dribbel, techniek, afronden, snelheid