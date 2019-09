Ben Arfa verklaart opmerkelijke keuze: ‘Het is net als een vrouw’

Hatem Ben Arfa is clubloos na zijn transfervrije vertrek bij Stade Rennes. De 32-jarige middenvelder stond volgens de Daily Mail in de belangstelling onder meer West Ham United en Fenerbahçe en Fiorentina, maar een overgang naar een van die clubs bleef echter uit. Ben Arfa verklaart via een post op Instagram op cryptische wijze waarom hij in de afgelopen transferperiode op geen enkele aanbieding is ingegaan.

“Van geen enkele aanbieding raakte ik opgewonden”, schrijft Ben Arfa in de Instagram-post. “Het is net als met een vrouw, als je daar niet opgewonden van raakt, laat het dan gaan, broer.” De routinier speelde slechts een seizoen voor Rennes, met als hoogtepunt het winnen van de Franse beker. In de eindstrijd werd na het nemen van strafschoppen afgerekend met landskampioen Paris Saint-Germain.

De momenteel clubloze Ben Arfa heeft een behoorlijk turbulente loopbaan achter de rug. Bij Olympique Lyon, zijn eerste club, leefde hij in onmin met onder meer Karim Benzema, waardoor les Gones hem uiteindelijk naar Olympique Marseille lieten gaan. Bij de Zuid-Franse club onderhield Ben Arfa een moeizame relaties met eerst Eric Gerets en later Didier Deschamps, de toenmalige trainers van Marseille.

Ook de Engelse jaren van Ben Arfa werden omgeven door problemen, want de Franse speler van Tunesische afkomst kon het niet vinden met Alan Pardew en Steve Bruce, zijn managers bij respectievelijk Newcastle United en Hull City. De middenvelder keerde bij OGC Nice terug op de Franse velden, waarna PSG hem in 2016 naar Parijs haalde. Vanwege een vermeende slechte grap over eigenaar Nasser Al-Khelaifi eindigde ook zijn avontuur in het Parc des Princes in mineur, waarna Rennes hem een jaar geleden transfervrij oppikte na afloop van zijn contract bij PSG.