De Mos vreest EK-kwalificatie: ‘We mogen daar absoluut niet verliezen’

Een nederlaag tegen Duitsland kan voor Oranje verstrekkende gevolgen hebben in het restant van de EK-kwalificatiecyclus, zo waarschuwt Aad de Mos woensdag in een voorbeschouwing op zijn Instagram-account. Bij een verliesbeurt vrijdag in Hamburg loopt de achterstand op die Mannschaft op tot negen punten, daar Duitsland negen punten heeft verzameld uit de eerste drie kwalificatieduels. Het Nederlands elftal staat op drie punten uit twee wedstrijden.

“Ik ben het niet eens met mensen die zeggen dat we kunnen verliezen”, zegt De Mos in de videoboodschap. “Als we namelijk verliezen, komen we ook verder achterop bij Noord-Ierland (koploper in kwalificatiegroep C met twaalf punten, red.). Zij pakken misschien een puntje tegen Duitsland en dan zijn de poppen aan het dansen. Ik vind dat we er te makkelijk over denken. We mogen daar ábsoluut niet verliezen.” De Mos doet terloops een dringend beroep op enkele dragende spelers van Oranje. “Laten we hopen dat Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Memphis Depay in topvorm zijn.”

Rafael van der Vaart is onder de indruk van de vele talentvolle spelers in de selectie van Duitsland. “Duitsland heeft een onuitputtelijke aanwas aan talent, maar heeft dat zelf niet eens helemaal in de gaten”, zegt de oud-speler van Hamburger SV in gesprek met de Hamburger Morgenpost. “Leroy Sané, Julian Brandt, Timo Werner, Kai Havertz, Leon Goretzka, Niklas Süle zijn namen die me als eerste te binnen schieten. Waarschijnlijk ben ik er nog een heleboel vergeten.”

Van der Vaart geeft hoog op over Duitsland, maar de voormalig international van het Nederlands elftal is tevens onder de indruk van de ontwikkeling die Oranje heeft doorgemaakt onder bondscoach Ronald Koeman. “Oranje heeft recentelijk gewonnen van Frankrijk, Duitsland en Engeland. Dat zegt natuurlijk wel iets. Maar 'we' zijn nog niet waar we willen zijn.” Duitsland sloot de laatste ontmoeting met Nederland in maart af met een 2-3 zege. De ontmoeting op Duitse bodem begint vrijdag om 20.45 uur, met het Volksparkstadion van HSV als decor.