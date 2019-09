Gravesen geloofde oren niet: ‘Het bleek niet Atlético maar Real te zijn’

Thomas Gravesen verbaasde de complete voetbalwereld in 2005 met zijn transfer van Everton naar Real Madrid. De Deense middenvelder stond bekend om zijn fysieke spel en had het goed naar zijn zin op de Engelse velden. Toen hij door zijn zaakwaarnemer op de hoogte werd gebracht van de interesse vanuit Madrid, dacht de inmiddels oud-voetballer niet direct aan Real Madrid.

“Ik zat in de bioscoop met mijn broer toen mijn zaakwaarnemer belde”, legt Gravesen uit in een interview met FourFourTwo. “Ik zei tegen mijn broer dat ik het telefoontje moest beantwoorden en liep naar buiten. Toen vroeg mijn zaakwaarnemer: ‘Wat denk je van Madrid?’ Ik dacht dat het om Atlético Madrid ging, dus ik zei: ‘Ik heb het goed naar mijn zin bij Everton.’ Hij zei toen: ‘Maar het is Real Madrid.’ Ik antwoordde: ‘Real Madrid?! Oké!’”

Gravesen stond te trappelen om naar Madrid te verhuizen en was benieuwd naar de manier waarop Everton zich opstelde. “Mijn zaakwaarnemer gaf aan dat de clubs er wel uit zouden komen en dat het daara aan ons was. Het speelde in de winterse transferperiode en Real Madrid moest snel handelen. Mijn zaakwaarnemer vloog naar Madrid en de transfer kwam vervolgens snel tot stand.”

Real Madrid telde ruim drie miljoen euro neer voor Gravesen. Het mondde niet uit in een gelukkig huwelijk. De Deen vertrok na anderhalf jaar alweer uit het Santiago Bernabéu. Na totaal 34 competitiewedstrijden maakte hij de overstap naar Celtic, waar hij zijn loopbaan in 2008 beëindigde.