Duitse equivalent Virgil van Dijk lovend: ‘Uitverkiezing is volledig verdiend’

Duitsland staat vrijdagavond in Hamburg tegenover het Nederlands elftal en Niklas Süle kijkt vooral uit naar de clashes met Virgil van Dijk. De centrale verdediger van die Mannschaft en Bayern München stond als international en clubspeler al een paar keer tegenover Van Dijk en raakte in die wedstrijden diep onder de indruk van de veelzijdigheid die de Oranje-verdediger doorgaans tentoonspreidt.

“Ik heb al een paar keer tegen hem (Van Dijk, red.) gespeeld en moet zeggen dat vooral zijn fysieke aanwezigheid toen veel indruk op mij heeft gemaakt”, laat Süle woensdag weten op een persconferentie voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje. “Ik kijk met name naar de manier waarop hij kopduels aangaat, want daar wil ik van leren. Van Dijk is volledig verdiend uitgeroepen tot Europees Speler van het Jaar en het is mooi dat een verdediger die prijs een keer in ontvangst neemt.”

Süle werd afgelopen seizoen met Bayern door Liverpool uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. De Duitse kampioen speelde op Anfield nog met 0-0 gelijk, maar verloor op eigen veld met 1-3. Van Dijk was in de Allianz Arena trefzeker middels een rake kopbal. Süle nam sportieve wraak door in maart met Duitsland met 2-3 te winnen van Oranje in de kwalificatiecyclus van het EK. De Bayern-verdediger wil vrijdag wederom als winnaar van het veld stappen. “De laatste drie ontmoetingen met Oranje waren speciaal en in Amsterdam wonnen we door een doelpunt in de laatste minuut (gemaakt door Nico Schulz, red.). Na vrijdag willen we op twaalf punten staan.”

Uit een onderzoek van CIES Football Observatory blijkt overigens dat niet Van Dijk, maar Süle de beste verdediger in Europa is. De Bayern-stopper kreeg een score van 92,1 toebedeeld, terwijl de centrale verdediger van Liverpool en Oranje de tweede plaats bezet met een score van 90.5. Bij het grootschalige onderzoek, waarbij statistieken van Opta werden gebruikt, werd met name gekeken naar de bijdrage van spelers op het veld en hun efficiëntie.