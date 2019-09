Carel Eiting: ‘Ik ben het niet zat, maar het maakt het wel heel erg lastig’

Carel Eiting werd in januari geopereerd aan zijn knie, waarna een revalidatieperiode van ruim een halfjaar volgde. De 21-jarige middenvelder van Ajax was in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bijna geheel fit, toen een terugslag in de revalidatie hem wederom enkele weken aan de kant hield. Dinsdag stond Eiting voor de eerste keer weer op het veld, in de oefenwedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht (3-3).

“Het voelde goed, maar het was ook heel zwaar”, liet Eiting, die wist te scoren in de vriendschappelijke ontmoeting met Utrecht, na afloop weten tegenover Ajax TV. “Ik heb de afgelopen tijd keihard getraind, maar zo’n wedstrijd is toch iets heel anders. De eerste 20 tot 25 minuten ging het goed, daarna werd het snel heel zwaar. Nu ben ik behoorlijk stijf en ook moe.”

Highlights: Ajax - FC Utrecht

De terugslag in juli was een flinke tegenvaller voor Eiting, maar de jonge middenvelder blijft desondanks met optimisme naar de toekomst kijken. “Ik ben het niet zat, maar het maakt het wel heel erg lastig. We hebben nu voor een bepaald plan gekozen om weer fit te worden en daar sta ik volledig achter.” Eiting wil echter niets overhaasten. “Ik moet niet te snel gaan. Ik wil zo graag. Samen met de mensen om mij heen moet ik nu goede keuzes maken. Af en toe een stapje terug, dan weer twee stapjes vooruit.”

Eiting wil eerst weer volledig fit worden, daarna is het zaak om trainer Erik ten Hag te overtuigen van zijn kwaliteiten. “Tuurlijk wil ik dat dit mijn seizoen wordt, maar dat wil iedereen, ik wil dat elk jaar”, benadrukt de jonge Ajacied, die niet bang is voor een nieuwe terugslag. “Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik doe waar ik invloed op heb, dat is zo sterk mogelijk terugkomen. Vandaag (dinsdag, red.) was een belangrijke stap.” Eiting stond eerder dit jaar maanden buitenspel als gevolg van de knieoperatie, waardoor waakzaamheid geboden is. “Het belangrijkste is mijn knie. Je wilt graag, maar je moet goede keuzes maken.”