Bayern München presenteert ongekende recordomzet en miljoenenwinst

Bayern München heeft afgelopen seizoen voor de vierde keer op rij een recordomzet geboekt, met deze keer 750 miljoen euro als eindresultaat, zo heeft de Duitse grootmacht woensdag wereldkundig gemaakt. Het is een stijging van veertien procent ten opzichte van de jaargang 2017/18, toen de omzet ruim 657 miljoen euro bedroeg. Daarnaast is er een nettowinst geboekt van 52,5 miljoen euro, terwijl dat bedrag een jaar eerder nog op 29,5 miljoen euro lag.

Bayern kwam woensdag met meer goed nieuws op de proppen, want het eigen vermogen steeg afgelopen seizoen naar ruim 497 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat over het afgelopen boekjaar bedroeg 146 miljoen euro, waarin overigens geen rekening is gehouden met transferuitgaven. Had Bayern deze uitgaven wel meegenomen in de cijfers, dan was er nog steeds een winst van ruim 75 miljoen euro gemaakt. Na aftrek van belasting kwam de nettowinst deze keer uit op 52,5 miljoen euro, een stijging van maar liefst 78 procent.

Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge is erg tevreden met de cijfers die woensdag zijn gepresenteerd door de regerend landskampioen uit München. “Zowel de omzet als de winst is tot een nieuwe recordhoogte gestegen. Bayern staat er momenteel uitstekend voor, zowel in sportief als financieel opzicht.” Rummenigge wordt overigens op 1 januari 2020 opgevolgd door Oliver Kahn, die nu al deel uitmaakt van het clubbestuur. President Uli Hoeness geeft op termijn het stokje over aan Herbert Hainer.

Bayern is een van de weinige topclubs in Europa zonder schulden, terwijl de Allianz Arena zestien jaar eerder dan voorzien in zijn geheel is afbetaald. De kerngezonde financiële situatie vertaalt zich ook in het transferbeleid van der Rekordmeister, want in de afgelopen transferperiode werd maar liefst tachtig miljoen euro neergelegd voor de van Atlético Madrid afkomstige Lucas Hernández.