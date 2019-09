Vitesse baalt na deal van acht miljoen euro: ‘We stonden voor het blok’

Vitesse verkocht op de slotdag van de transfermarkt Vyacheslav Karavaev voor een bedrag van acht miljoen euro aan Zenit Sint-Petersburg. Technisch directeur Mo Allach baalt van het late vertrek van de rechtsback, voor wie de club uit Arnhem geen vervanger heeft kunnen aantrekken. In gesprek met de Gelderlander geeft hij aan te balen van het vertrek van de Russische verdediger.

“We stonden voor het blok”, verklaart de technisch directeur van Vitesse tegenover het regionale dagblad. “Vitesse zit niet in de positie om zo’n bod te weigeren. Onze situatie is glashelder. Vitesse heeft jaarlijks substantiële transfers nodig om de tekorten te dekken.” De interesse in Karavaev speelde al langer, maar werd pas op de laatste dag van de transfermarkt concreet.

Allach had graag gezien dat het vertrek eerder was afgerond, zodat de club nog had kunnen handelen. “Ik hou van controle. Dat is de gehele transferperiode gelukt. Tot 24 uur voor de deadline”, aldus Allach. “We hebben binnen ons budget en met onze sportieve eisen als graadmeter geen extra verdediger gevonden. En geloof maar dat we daar heel hard aan hebben gewerkt.”

Vitesse wilde geen paniekaankoop doen. “Halen om het halen doen we niet. Achterin zitten we nu krap. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alle keuzes. We zijn sportief geroofd, maar er blijft ook een schatkist achter”, aldus Allach, die veel kwaliteit ziet in de selectie van trainer Leonid Slutsky. “Problemen in de bezetting, als die daar zijn, lossen we intern op. Transfervrije spelers halen kan nog, dat klopt, maar dat is een moeilijke markt.”

“Julian Lelieveld had als back al alle vertrouwen. Hij kan nu aan de bak”, stelt de technisch directeur. “De deur moet ook open voor eigen talent. En voor Vitesse is en blijft Europees voetbal dan het doel. Via directe plaatsing op de ranglijst, via de play-offs of de KNVB Beker. Dat met Karavaev een topper is vertrokken, is even slikken. Maar dat bepaalt niet onze gehele transferzomer.”