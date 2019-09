TOTO's Tips: dit moet je weten over Duitsland - Nederland

De jacht van Oranje op een ticket voor het EK 2020 wordt vrijdagavond vervolgd. Aan de eerste twee kwalificatieduels hield Nederland drie punten over: een zege op Wit-Rusland (4-0) en een nederlaag tegen Duitsland (2-3). Gezien het feit dat zowel Noord-Ierland (twaalf punten uit vier wedstrijden) als die Mannschaft (negen uit drie wedstrijden) in de poule van Oranje voorlopig de volle buit pakten, kan het Nederlands elftal aan de bak. Samen met TOTO blikken wij vooruit op Duitsland - Nederland.

Het Nederlands elftal zal uit zijn op revanche, want de Duitsers versloegen Oranje in maart in de negentigste minuut. Nadat Nederland een 0-2 achterstand had omgebogen in een 2-2 tussenstand, scoorde Nico Schultz ‘op zijn Duits’ in de laatste speelminuut. Dat vond allemaal plaats in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Aanstaande vrijdag wordt er om 20.45 uur afgetrapt in Hamburg. Nederland verloor slechts één van de laatste zes interlands in en tegen Duitsland (twee zeges, drie remises), dus dat biedt houvast voor Ronald Koeman en consorten.

Denk jij dat Oranje ook dit keer een nederlaag in Duitsland weet af te wenden? Bekijk hier de quotering voor een gelijkspel of een zege voor Nederland..

Na de 2-3 zege van Duitsland op 24 maart kwamen onze Oosterburen nog twee keer in actie. Doelman Manuel Neuer hield uit tegen Wit-Rusland (0-2) en thuis tegen Estland (8-0) zijn doel schoon. Het was voor het eerst sinds maart 2017 dat die Mannschaft in twee opeenvolgende interlands de nul wist te houden. Neuer kreeg in die twee duels slechts drie schoten op doel tegen, een teken dat het defensief wel goed zit bij Duitsland.

Zie jij Duitsland de nul houden tegen Oranje? Bekijk hier de quotering voor een clean sheet voor die Mannschaft.

Dat Duitsland wel eens laat in de wedstrijd tot scoren wil komen, is alom bekend, maar ook Nederland is niet vies van een slotoffensief. De laatste zes doelpunten van Oranje tegen Duitsland vielen in de tweede helft en zelfs vier van deze treffers werden gemaakt in de 85e minuut of later. Memphis Depay (twee goals), Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Quincy Promes en Matthijs de Ligt (allemaal één goal) weten hoe het is om in de tweede helft tegen Duitsland te scoren.

Verwacht jij ook dit keer een Nederlandse goal in de tweede helft? Bekijk hier de quotering voor een Oranje-treffer na rust.

Depay is de aanvalsleider van Oranje. Hij scoorde zeven keer in zijn laatste tien interlands, waaronder zijn laatste interlanddoelpunt tegen Duitsland. Dat gebeurde allemaal in het vorige voetbalseizoen, maar ook in deze jaargang laat Depay zien in goede vorm te steken. Hij was dit seizoen goed voor vier treffers in vier competitiewedstrijden voor Lyon, waarmee hij op dit moment gedeeld topscorer van de Franse Ligue 1 is.

Zie jij Depay het Nederlands elftal vrijdag weer bij de hand nemen? Bekijk hier de quotering voor een treffer van Depay.

Let op, deelname alleen voor achttien jaar en ouder.