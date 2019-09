Sepp van den Berg krijgt heuglijk nieuws; flinke tegenvaller voor Hoever

Sepp van den Berg is door manager Jurgen Klopp opgenomen in de Champions League-selectie van Liverpool voor het seizoen 2019/20. De zeventienjarige verdediger maakte deze zomer de overstap van PEC Zwolle naar de Engelse grootmacht en mag nu al hopen op speelminuten in het miljardenbal. De Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever zit niet bij de selectie.

Van den Berg wacht nog op zijn officiƫle debuut voor de hoofdmacht van Liverpool, maar Klopp heeft al zoveel vertrouwen in de Nederlander dat de Duitser de jongeling al op de A-lijst van de Champions League-selectie heeft gezet. Hoever, die in januari nog wel werd toegevoegd aan de selectie voor het miljardenbal, ontbreekt op de lijst van Liverpool.

De zeventienjarige Hoever maakte in januari in het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1 verlies) zijn debuut namens Liverpool. Hoever, die sinds medio 2018 voor Liverpool speelt, staat ook niet op de B-lijst. Op deze lijst staan spelers geboren op of na 1 januari 1998 die al twee jaar onafgebroken voor de club spelen sinds hun vijftiende verjaardag.

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk maken vanzelfsprekend deel uit van de Champions League-selectie. Liverpool is bij de loting van het miljardenbal ingedeeld in Groep E en strijdt de komende maanden tegen Napoli, KRC Genk en Red Bull Salzburg.

Champions League-selectie Liverpool seizoen 2019/20: Alisson, Elliott, Firmino, Salah, Gomez, Henderson, Keita, Lallana, Lonergan, Lovren, Mane, Matip, Milner, Origi, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Adrian, Shaqiri, Fabinho, Van den Berg, Van Dijk, Wijnaldum, Alexander-Arnold, Brewster, Jones, Kane, Kelleher, Larouci, Lewis.