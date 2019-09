Miquel Nelom laat negatieve reacties links liggen: ‘Het is ook begrijpelijk’

Miquel Nelom sloot zich maandag aan bij Willem II. De linksback was transfervrij na zijn vertrek bij Hibernian FC en zag in dat de Tilburgse club een goede vervolgstap in zijn loopbaan zou zijn, zo geeft hij aan in gesprek met het Brabants Dagblad. "Ik ben blij dat ik weer kan voetballen en dat Willem II me de kans geeft om te doen waar ik veel plezier in heb."

Er is met Willem II afgesproken dat er een paar oefenwedstrijden ingelast worden zodat Nelom weer wedstrijdfit kan worden. "Dat zou voor mij ideaal zijn om minuten te pakken. Anders bouw ik het vanuit de groepstraining op naar wedstrijden. Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd ik nodig heb. Fit voor negentig minuten ben ik snel genoeg."

De Eredivisie is al een aantal speelrondes onderweg. De back geeft aan dat hij de laatste weken niet in stadions is geweest om naar voetbal te kijken. "Voetbal is meer om te doen dan om ernaar te kijken. Ik heb een grote familie en een dochter van acht. Daar kon ik veel tijd mee doorbrengen. Ik hou ook van muziek: hiphop, soul, jazz, Spaanstalige muziek. Ik ga naar concerten. Thuis zitten omdat ik geen club heb doe ik niet."

Toen Willem II de eerste toenaderingspoging deed, was er in eerste instantie kritiek op het feit dat de club mogelijk in zee zou gaan met Nelom. "Reacties op sociale media houden me niet bezig. Ik kan toch niet veranderen wat mensen denken of voelen. Het is ook begrijpelijk. Ik heb lang niet op het veld gestaan. Het is aan mij om te laten zien dat ik het nog kan."