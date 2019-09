Dolberg doet boekje open over Ajax-vertrek: ‘Toen drong het door’

Kasper Dolberg verkaste deze transferzomer naar OGC Nice, nadat de Deen nog weinig vertrouwen voelde binnen Ajax over zijn functioneren. De spits laat in gesprek met Midtjyllands Avis weten dat hij voor de zomer nog had besloten in Amsterdam te blijven, maar dat de situatie rap veranderde, ook vanwege het contractbeleid bij Ajax.

"Als je niet speelt, ga je nadenken over iets nieuws. Maar er is nog een groot verschil tussen het denken en beslissen", laat de voormalig Ajacied weten. "Voordat ik op vakantie ging, had ik een gesprek met de leiding van Ajax. Ik had het gevoel dat we een goed gesprek hadden gevoerd. We waren het allemaal erover eens dat ik zou blijven. Ze overtuigden mij dat dit het juiste was voor mij."

Na zijn zomervakantie veranderde de situatie, aldus Dolberg, die veranderingen zag plaatsvinden bij Ajax die niet in zijn voordeel uitpakten. "De belangrijkste reden was dat Ajax verlengde met enkele spelers van wie ze hadden verwacht dat ze zouden weggaan", zegt de Deen. "Uiteindelijk was het een mix van onderbuikgevoelens en de gesprekken die ik met de club heb gevoerd."

Dolberg begon het seizoen in de basis bij de gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Dolberg scoorde in dat duel, maar raakte vervolgens geblesseerd. De aanvaller kreeg daarna naar eigen zeggen geen echte kans meer. "Ik zag mezelf niet in de basisopstelling terug. Toen drong het tot mij door dat er dingen waren veranderd en dat het het beste was om iets nieuws te vinden."