‘Messi zette met betoog in privébericht aan Neymar transfersoap in gang’

Neymar werd de afgelopen weken hevig gelinkt aan een terugkeer naar Barcelona. Lionel Messi wilde heel graag een hereniging met de aanvaller van Paris Saint-Germain, zo claimt L'Équipe. De Franse sportkrant meldt dat de Argentijn een berichtje naar Neymar heeft gestuurd om de terugkeer van de Braziliaan te bespoedigen.

Volgens L'Équipe pakte Messi zijn telefoon toen de eerste verhalen kwamen dat Neymar ongelukkig zou zijn in Parijs en hoopte op een transfer. De Argentijn liet in een bericht aan Neymar weten dat Barcelona hem nodig had om de Champions League te winnen. Deze boodschap zorgde er naar verluidt vervolgens voor dat Neymar achter de schermen bij PSG aanstuurde op een transfer naar Barcelona.

Luis Suárez, eveneens voormalig ploeggenoot van Neymar bij Barcelona, laat het bericht van L'Équipe geloofwaardig overkomen, aangezien de Uruguayaanse spits tegenover FOX Sports Argentina bevestigt dat hij en Messi nog regelmatig contact hebben met de Braziliaan. Het trio deelt samen een eigen WhatsApp-groep.

"Ja, we spreken elkaar af en toe. We hebben ook gesproken over een transfer. We zeiden dat hij nergens beter op zijn plaats is dan bij Barcelona. Maar uiteindelijk zijn er beslissingen gevallen en hij heeft (in 2017, red.) gekozen voor PSG. Hij dacht dat het toen beter voor hem was. Nu zal hij waarschijnlijk weer actiever met zijn berichten zijn, want hij heeft een moeilijke tijd achter de rug. We hebben hem de tijd en ruimte gegeven om alles te verwerken", aldus Suárez.