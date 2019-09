Nieuwe wereld gaat open voor PSV na komst van Ritsu Doan

PSV gaat proberen om net als in Mexico ook in Japan commercieel te groeien. Met de komst van Ritsu Doan, de eerste Japanner ooit van de club, gaat er voor de Eindhovense club een nieuwe wereld open, zo ondervond voormalig werkgever FC Groningen al. De noorderlingen konden dankzij Doan de commerciële inkomsten opvoeren. Het ging om ‘mooie bedragen’, zegt commercieel directeur Robbert Klaver. “Ik denk dat PSV er nog meer uit kan halen, als topclub in Nederland. “

“Wij hebben eerst geprobeerd om zelf commerciële stappen te zetten in Azië”, vertelt de bestuurder van FC Groningen in het Eindhovens Dagblad. “Achteraf zinloos, omdat we de cultuur en manier van zakendoen helemaal niet kenden. In Nederland zijn we soms wat horkerig en zetten we eerst de puntjes op de i voordat we lekker voetbal gaan kijken. Daar werkt het toch net even anders.” Commercieel directeur Frans Janssen van PSV kwam daar al eerder in zijn loopbaan achter. “Het heeft geen enkele zin om zelf als club direct op allerlei manieren te gaan rennen en vliegen.”

“Eerst willen we het land en de gebruiken ter plekke goed leren kennen en van daaruit kunnen we iets neerzetten”, zegt Janssen. PSV sprak afgelopen week hierover al met Doan, zijn persoonlijk manager, ‘natuurlijk met FC Groningen’, voetbalbonden en en een aantal partners van de club, die zakendoen in Japan. “Belangrijk is om ter plekke eerst als club het respect te winnen.” PSV boekte eerder al diverse succesjes in Mexico, het vaderland van Erick Gutiérrez en de inmiddels vertrokken Hirving Lozano.

“We kijken naar mediapartners om bijvoorbeeld onze boodschappen via sociale media af te stemmen op de behoefte van de Japanners. We varen we onze eigen koers, zonder dat we er meteen extreem hoge verwachtingen van hebben”, benadrukt Janssen. De commerciële exploitatie van FC Groningen inzake Doan bestond uit de verkoop van beelden van de A-international binnen en buiten het trainingsveld en de uitbreiding van merchandising-inkomsten via Japan.