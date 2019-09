Frenkie de Jong: ‘Ze hadden vast liever dat Lionel Messi had gewonnen’

Frenkie de Jong stond in de eerste drie competitieduels van zijn nieuwe club Barcelona telkens in de basis. De middenvelder is naar eigen zeggen juist blij dat hij driemaal aan het startsignaal mocht verschijnen en hecht minder waarde aan de berichten dat hij niet op de juiste plek zou spelen. “Ik ben blij dat ik speel en ik ben blij dat ik op het middenveld sta. Ik moet gewoon zorgen dat ik op die plek van waarde ben voor Barcelona.”

“Tegen Real Betis kwam ik weinig aan de bal, toen speelde ik anders dan ik normaal doe. Maar mensen raken dan meteen in paniek. Ik vind het helemaal niet slecht om zo te spelen”, benadrukt de middenvelder woensdag in De Telegraaf. “Ik ben net bij Barcelona en stond alle competitiewedstrijden in de basis. Als je ziet wat wij allemaal hebben rondlopen aan spelers, dan is dat een goed begin.”

“Ik moet wel meer gaan brengen, maar ik maak me totaal geen zorgen. Ook als ik dadelijk een keer niet zou spelen. Grote clubs rouleren, zeker als de drukke periodes zijn aangebroken.” De Jong werd vorige week tot beste middenvelder van Europa uitgeroepen: hij kreeg liefst 222 punten, terwijl bijvoorbeeld collega Sergio Busquets op slechts 9 punten bleef steken. “Individuele prijzen zijn niet belangrijk, maar erkenning voelt altijd goed", stelt de voormalig speler van Willem II en Ajax.

“Zo'n gala met zulke grote namen om me heen, het was mooi om daar aanwezig te mogen zijn. Ja, Virgil van Dijk versloeg Lionel Messi. Daar is in Barcelona niemand tegen mij negatief over geweest, al hadden ze vast liever dat Messi had gewonnen”, erkent de Oranje-international in het dagblad.