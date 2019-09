Memphis Depay appt: ‘Op de training heb je het nog steeds lastig met me’

Memphis Depay beleeft een uitstekende seizoenstart in dienst van Olympique Lyon en wil die lijn doortrekken bij het Nederlands elftal. Daar heeft hij te maken met de onlangs tot beste verdediger én beste speler van Europa uitgeroepen Virgil Van Dijk. Depay dolt graag met de verdediger van Liverpool. “Vaak speel ik bij Oranje mét hem in de partij, maar als tegenstander heeft hij het altijd moeilijk tegen mij.”

“Nee, zo is het natuurlijk niet, maar zo gaan Virgil en ik met elkaar om. Wij dollen graag. Na zijn uitverkiezing, die me vanzelfsprekend met trots vervult, heb ik hem een berichtje gestuurd”, vertelt Depay woensdag glimlachend in De Telegraaf. “Op de training heb je het nog steeds lastig met me. In werkelijkheid hebben we het lastig tegen elkaar."

“Virgil koppelt snelheid aan fysieke kracht. Bovendien is hij slim. Bijna altijd staat hij goed gepositioneerd.” Depay wil de absolute top bestormen in het clubvoetbal en met Oranje. “Ik wil graag in de voetsporen van Virgil van Dijk treden. Nog eens de beste van de wereld worden. Maar eerst moet hij de Ballon d’Or winnen. Dat heb ik hem ook geappt toen hij vorige week in de prijzen viel.”

Depay wist in de eerste vier competitiewedstrijden vier keer te scoren en loopt dus één op één. In Lyon pendelt hij tussen de spits en de positie van linkeraanvaller. “Op het middenveld van Lyon staan een paar jonge talenten en hij wil dat ik die soms assisteer in verdedigend opzicht”, vertelt Depay over zijn nieuwe coach Sylvinho. “Hoewel daar niet echt mijn kracht ligt, kan ik met mijn fysiek van toegevoegde waarde zijn.”