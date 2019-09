Situatie Strootman draait 180 graden: ‘Er kwam niets dat goed genoeg was'

Kevin Strootman kreeg na afloop van vorig seizoen in een persoonlijk gesprek met clubpresident Jacques-Henri Eyraud te horen dat Olympique Marseille hem op de transferlijst wilde plaatsen. Door de komst van de nieuwe trainer André Villas-Boas is de situatie voor de middenvelder echter drastisch veranderd, want Strootman lijkt zijn plaats op het middenveld van l'OM terug te hebben. “De trainer zei meteen dat hij me graag wilde houden”, blikt Strootman terug op zijn eerste ontmoeting met de opvolger van Rudi Garcia in Marseille.

Strootman hield er drie maanden geleden nog rekening mee dat hij Marseille zou verlaten. “Maar het blijkt maar weer dat in het voetbal dingen snel kunnen veranderen”, verzucht de 43-voudig international van Oranje in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Er is niets voorbij gekomen dat voor de club en voor mij goed genoeg was. Daarnaast zei de nieuwe trainer (Villas-Boas, red.) in een gesprek dat hij graag zag dat ik bleef. Na de voorbereiding heb ik nu in vier competitieduels drie keer negentig minuten gespeeld. De transfermarkt is dicht en ik zit weer goed op mijn plek in Marseille.”

De vermeende interesse van AS Roma, dat Strootman een jaar geleden voor 25 miljoen euro aan Marseille had verkocht, werd in de afgelopen transferperiode nimmer concreet. De dertigjarige middenvelder, die in Nederland voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV uitkwam, vond het ook nog te vroeg om terug te keren in de Eredivisie. “Ja, ik vind nog steeds: je tekent niet ergens voor vijf jaar (tot medio 2024, red.) met de intentie om na een jaar alweer te vertrekken”, verklaart hij zijn beslissing om Marseille trouw te blijven. “Ik wilde het eerdere vertrouwen nog steeds terugbetalen en een beter tweede jaar draaien. Maar daar moet je dan de kans voor krijgen en dat gebeurt nu.”

Strootman wil ook onder bondscoach Ronald Koeman weer een vertrouwd gezicht in het Nederlands elftal worden, met het EK van volgend jaar als ultiem doel. “Ik zou heel graag nog een keer een toernooi meemaken”, zet de routinier zijn ambities kracht bij in aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Duitsland en Estland. “Mijn enige keer was in 2012. Dat werd een voor Oranje dramatisch EK.” Het Nederlands elftal werd op dat EK al in de groepsfase uitgeschakeld, na nederlagen tegen onder meer Duitsland en Portugal. Strootman miste het WK van 2014 wegens een blessure, terwijl Oranje zich niet wist te kwalificeren voor het EK in 2016 en het WK in 2018.