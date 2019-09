Internazionale-supporters shockeren met brief aan Romelu Lukaku

Niet alle supporters van Internazionale scharen zich achter Romelu Lukaku, nadat de aanvaller op racistische wijze werd bejegend voordat zondagavond een strafschop nam tegen Cagliari (1-2 zege). In de Sardegna Arena maakten supporters van Cagliari apengeluiden en dinsdag werd bekend dat voetbalbond FIGC een onderzoek is gestart naar het incident. De fanatieke Curva Nord keert zich opvallend genoeg tégen Lukaku.

De Belg reageerde via Instagram. "We mogen geen enkele vorm van discriminatie accepteren", zei hij. Dat statement schoot in het verkeerde keelgat bij de supportersgroep L’Urlo della Nord, die op Facebook een brief aan Lukaku publiceren. "Hoi Romelu. We schrijven namens de Curva Nord. Ja, de mannen die jou hebben verwelkomd toen je aankwam in Milaan. We vinden het heel jammer dat je de gebeurtenissen in Cagliari als racistisch ziet", schrijven ze.

"Je moet snappen dat Italië niet is zoals veel Noord-Europese landen, waar racisme een ECHT probleem is. We snappen dat het misschien racistisch overkomt bij jou, maar dat is het niet. In Italië hebben we bepaalde 'manieren' om onze ploegen te steunen en onze tegenstanders nerveus te maken. Het is niet racistisch, maar we willen de tegenstander slopen. Onze fangroep bestaat uit mensen van verschillende etniciteiten en we hebben altijd spelers verwelkomd die overal vandaan kwamen. Maar we hebben altijd die 'manier' gebruikt en dat zullen we in de toekomst waarschijnlijk ook doen", luidt de brief.

De fans schrijven niet racistisch te zijn, en oordelen dat de supporters van Cagliari dat ook niet zijn. "Je moet begrijpen dat supporters in alle stadions in Italië juichen voor hun ploeg en zich tegen de tegenstanders keren. Niet uit racisme, maar om hun eigen ploeg te helpen. Zie deze houding van Italiaanse voetbalfans alsjeblieft als een vorm van respect: ze zijn bang voor de doelpunten die jij kunt gaan maken tegen hun ploegen. Het is niet zo dat ze je haten, of racistisch zijn", vervolgt de supportersgroep. "Werkelijk racisme is iets heel anders en dat weten alle Italiaanse voetbalfans."

"Als je racisme een probleem noemt dat bestreden moet worden in Italië, dan draag je bij aan de repressie van alle voetbalfans, inclusief wij, en draag je bij aan het creëren van een probleem dat niet echt bestaat. Niet zoals dat in andere landen het geval is. De strijd tegen ECHT racisme moet beginnen op school, niet in de voetbalstadions. Fans zijn fans, en ze gedragen zich op de tribune anders dan in het echt. Ik garandeer je dat ze nooit in het echt zullen zeggen wat ze zeggen tegen een speler van een ander ras van de tegenstander. Italiaanse supporters zijn misschien niet perfect en we begrijpen je frustratie over deze uitingen, maar ze zijn zeker niet als racistisch bedoeld. Nogmaals: welkom, Romelu."