Aanklacht tegen Jérôme Boateng wegens zware mishandeling

Jérôme Boateng wordt mishandeling van de moeder van twee van zijn drie kinderen ten laste gelegd, zo weet de Süddeutsche Zeitung dinsdagavond te melden. De rechter in München die de zaak tegen Boateng overziet heeft opdracht gegeven voor verder onderzoek naar de vermeende mishandeling, al wordt pas in een later stadium bepaald of de verdediger van Bayern München daadwerkelijk wordt vervolgd.

“Het kantoor van de hoofdaanklager in München onderzoekt de vermeende zware mishandeling die door Boateng zou zijn begaan vanaf de herfst van 2018. Na uitgebreid onderzoek is de aanklacht tegen Boateng op 11 februari 2019 officieel ingediend. Daarnaast onderzoekt de politie nog een ander geval van mishandeling van het vermeende slachtoffer”, bevestigt hoofdaanklager Anne Leiding dinsdag de geruchten die zijn opgedoken in de Duitse media. Volgens bovengenoemde Duitse krant luistert het vermeende slachtoffer naar de naam Sherin Senler, de voormalige verloofde van Boateng.

Vertegenwoordigers van Boateng hebben al laten weten aan de Süddeutsche Zeitung dat het een privékwestie betreft en dat de ongegronde beschuldigingen door een derde partij naar buiten zijn gebracht. Dat zou betekenen dat niet Senler, maar iemand anders de zaak aan het rollen heeft gebracht, al zijn de details hieromtrent nog niet wereldkundig gemaakt. Boateng maakte onlangs bekend dat hij nog een kind heeft bij een andere vrouw, verwekt toen hij tijdelijk geen relatie had met Senler.

Boateng maakt ook op sportief gebied zware tijden door. De 31-jarige verdediger is bij Bayern veroordeeld tot een reserverol, iets wat de routinier naar verluidt moeilijk kan verdragen. Juventus leek in de slotdagen van de Europese transfermarkt uitkomst te bieden, maar volgens BILD heeft Bayern ervoor gezorgd dat Boateng uiteindelijk niet naar de Italiaanse kampioen is vertrokken.