Van de Donk zorgt voor hoogtepunt bij nieuw succes van Oranje

Het Nederlands vrouwenelftal heeft een nieuwe stap gezet richting deelname aan het EK 2021. Vier dagen na de 0-7 overwinning op Estland volgde in het Abe Lenstra Stadion een 3-0 zege op Turkije. De vicewereldkampioen gaat samen met Rusland een de leiding in Groep A van de kwalificatiecyclus, met zes punten uit twee duels.

Turkije, de nummer 62 op de FIFA-wereldranglijst, werd van meet af aan teruggedrongen door Oranje. Het krachtsverschil was groot op het veld, maar de ploeg van Sarina Wiegman wist dat slechts in beperkte mate uit te drukken in de score. Na vroege doelpogingen van Lineth Beerensteyn, Jill Roord en Daniëlle van de Donk was het raak via Stefanie van der Gragt. Nadat Van de Donk met een knappe poging uit de draai op de lat schoot, en Oranje vervolgens een corner kreeg, stond Van der Gragt bij de tweede paal op de juiste plek om raak te koppen op aangeven van Sherida Spitse.

Na een klein halfuur lieten de bezoekers zich voor het eerst zien: keeper Sari van Veenendaal stond op de juiste plek na een vrije trap van Ebru Topçu. Verder kwam Oranje niet in de problemen, maar goede kansen wist de thuisploeg voor de rust niet meer te creëren. Na de onderbreking hield de Turkse doelvrouw Selda Akgöz haar ploeg op de been, toen een corner van Spitse opnieuw op het hoofd van Van der Gragt belandde. Kort daarna was het echter Van de Donk die er op prachtige wijze 2-0 van maakte en de wedstrijd min of meer in het slot gooide.

Na een schitterende, scherpe lange bal van Spitse dook Van de Donk op achter de verdediging van Turkije, waarna ze Akgöz verschalkte met een bekeken boogbal. In de daaropvolgende fase werd Akgöz niet echt op de proef gesteld, totdat Spitse zich zeven minuten voor tijd mocht ontfermen over een penalty na een overtreding op Beerensteyn. De recordinternational van Oranje schoot hoog binnen: 3-0.