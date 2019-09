Ajacied naar Londen met vriendin; Milner grapt om ruzie tussen Mané en Salah

Het is het begin van de interlandperiode en dat betekent dat tal van topspelers zijn uitgewaaid naar hun nationale elftallen. Het Nederlands elftal speelt EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland en kwam maandag voor het eerst bijeen in Zeist.





De interlandperiode brengt met zich mee dat de diverse Europese topcompetities voorlopig stilliggen. Kjell Scherpen kreeg bij Ajax enkele dagen vrijaf en greep de gelegenheid aan om met zijn partner een bezoekje te brengen aan Londen.





Ook scheidsrechter Joey Kooij komt voorlopig niet in actie: hij vloog dinsdag samen met zijn partner naar Ibiza voor een korte vakantie.





Maandagavond werd het Voetballer van het Jaar Gala gehouden in Hilversum. Diverse bekenden uit de voetballerij verschenen in smoking op de rode loper.





Deze week openden ook veel scholen weer. Ruud Vormer bracht zijn twee kinderen maandag trots naar school.





We eindigen met James Milner. De ervaren middenvelder van Liverpool won deze week het internet door via Instagram in te spelen op de woede die afgelopen weekeinde ontstond bij Sadio Mané tijdens het uitduel met Burnley. Mané ontbrandde bij zijn wissel, nadat ploeggenoot Mohamed Salah hem in kansrijke positie over het hoofd had gezien. Milner reageerde luchtig op relletje: 'Misschien heb ik het mis, maar ik ben er vrij zeker van dat Sadio reageerde op het feit dat ik niet werd ingebracht.'