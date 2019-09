‘47-voudig Duits international verdacht van verspreiden kinderporno’

Voormalig Duits international Christoph Metzelder wordt verdacht van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno, zo weet BILD dinsdagavond te melden. Volgens de Duitse boulevardkrant deden gewapende politieagenten in kogelvrije vesten dinsdagmiddag grondig onderzoek in het huis van Metzelder in Düsseldorf.

Volgens BILD werd Metzelder speciaal voor het onderzoek opgehaald bij de sportschool van de Duitse voetbalbond in Hennef, waar de oud-verdediger op dat moment aanwezig was voor een trainerscursus. De 47-voudig international van Duitsland moest aldaar zijn mobiele telefoon afgeven en werd door de onderzoekers meegenomen naar zijn huis. Metzelder hoefde na het grootschalige onderzoek niet meer naar het politiebureau, al werd er wel een computer met mogelijk bewijsmateriaal in beslag genomen.

De zaak rondom Metzelder kwam drie weken geleden aan het licht toen een vrouw uit Hamburg, door BILD aangemerkt als zijn huidige vriendin, zich met tenminste vijftien afbeeldingen van kinderporno bij de politie meldde. De afbeeldingen zouden afkomstig moeten zijn van de oud-speler van Borussia Dortmund, Schalke 04 en Real Madrid en de betreffende vrouw had de pornografisch getinte foto’s via WhatsApp verkregen.

Het parket in Hamburg gaf vervolgens opdracht om de woning van Metzelder in Düsseldorf uitgebreid te laten onderzoeken. “We voeren een voorlopig onderzoek uit naar een 38-jarige Duitser op verdenking van verspreiding van kinderpornografie, inclusief digitale beeldopnames. Hierdoor is een huiszoekingsbevel afgegeven door de rechtbank van Hamburg”, citeert BILD een woordvoerster van de aanklager in Hamburg.